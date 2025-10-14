"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент повідомив, що в межах мирного плану щодо сектора Гази усі 20 заручників повернулися, і вони почуваються "так добре як можна й очікувати".

"Великий тягар знято, але роботу не завершено. Мертвих не повернули, як обіцяли! Другий етап починається прямо зараз", - написав він.

фото: Donald Trump, Truth Social

Під час пресконференції з президентом Аргентини Трамп зазначив, що у розмові ХАМАС погодився на роззброєння.

"Якщо вони не роззброяться — ми роззброїмо їх самі. Вони знають, що я не жартую", - додав він.

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.

8 жовтня американський президент повідомив про плани відвідати Близький Схід наприкінці тижня з метою сприяння палестино-ізраїльському врегулюванню.

9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликає мешканців Гази не повертатися до міста без офіційного дозволу.

Цього ж дня лідер США поінформував, що поїде до Єгипту, де відбудеться офіційне підписання мирної угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

10 жовтня о 12:00 набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

13 жовтня угруповання звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.