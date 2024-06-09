В Ірані ухвалили шістьох кандидатів на президентські вибори після загибелі Раїсі

Про це повідомляє AP.

Рада знову заборонила колишньому президенту Махмуду Ахмадінежаду, який ставив під сумнів Голокост, відомому репресіями, що відбулися після його спірного переобрання у 2009 році, балотуватися на виборах президента 28 червня.

Також Рада опікунів продовжила заборону кандидатури жінок або будь-кого, хто закликає до радикальних змін в управлінні країною.

Найвідомішим кандидатом залишається 62-річний Мохаммед Багер Калібаф, колишній мер Тегерана, який має тісні зв’язки з воєнізованою Революційною гвардією країни. Проте зазначається, що Калібаф, як колишній генерал гвардії, брав участь у жорстоких репресіях проти студентів іранського університету в 1999 році. Він також, як повідомляється, наказав розстрілювати студентів у 2003 році, коли він був начальником поліції країни.

Калібаф невдало балотувався в президенти у 2005 і 2013 роках. Він вийшов з президентської кампанії 2017 року, щоб підтримати Раїсі в його першому невдалому балотуванні на пост президента. Раїсі виграв вибори 2021 року, коли була найнижча явка на президентських виборах в Ірані, після того, як усі головні суперники виявилися дискваліфікованими.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зареєструвався для участі у президентських виборах 28 червня, організованих після загибелі в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі.