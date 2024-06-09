В Ірані ухвалили шістьох кандидатів на президентські вибори після загибелі Раїсі
У неділю, 9 червня, Рада опікунів Ірану схвалила шістьох кандидатів, які будуть балотуватися на президентських виборах після загибелі президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі
Про це повідомляє AP.
Рада знову заборонила колишньому президенту Махмуду Ахмадінежаду, який ставив під сумнів Голокост, відомому репресіями, що відбулися після його спірного переобрання у 2009 році, балотуватися на виборах президента 28 червня.
Також Рада опікунів продовжила заборону кандидатури жінок або будь-кого, хто закликає до радикальних змін в управлінні країною.
Найвідомішим кандидатом залишається 62-річний Мохаммед Багер Калібаф, колишній мер Тегерана, який має тісні зв’язки з воєнізованою Революційною гвардією країни. Проте зазначається, що Калібаф, як колишній генерал гвардії, брав участь у жорстоких репресіях проти студентів іранського університету в 1999 році. Він також, як повідомляється, наказав розстрілювати студентів у 2003 році, коли він був начальником поліції країни.
Калібаф невдало балотувався в президенти у 2005 і 2013 роках. Він вийшов з президентської кампанії 2017 року, щоб підтримати Раїсі в його першому невдалому балотуванні на пост президента. Раїсі виграв вибори 2021 року, коли була найнижча явка на президентських виборах в Ірані, після того, як усі головні суперники виявилися дискваліфікованими.
Що відомо про авіакатастрофу в Ірані
19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.
23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.
Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.
30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.
Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зареєструвався для участі у президентських виборах 28 червня, організованих після загибелі в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі.
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