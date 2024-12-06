Вирішальний момент: румуни вийшли на проєвропейський марш перед другим туром президентських виборів

Про це повідомило Радіо Свобода.

Учасники маршу зібралися, щоб заявити про важливість для Румунії продовження європейського шляху. На Університетській площі столиці румуни скандували "Свобода" та "Європа".

Організатори акції, група Romania Hope, наголосили, що Румунія переживає вирішальний момент після революція 1989 року, яка відкрила країні шлях до свободи та демократії.

"Людська гідність, фундаментальні свободи, рівність між людьми, солідарність, права громадян і справедливість є цінностями, які можуть об’єднати нас усіх", – заявили активісти.

Захід організували напередодні призначеного на 8 грудня другого туру виборів президента. У ньому змагатимуться ультраправий проросійський кандидат Калін Георгеску та проєвропейська кандидатка Єлена Ласконі. Успіх Георгеску викликав побоювання, особливо серед молоді, щодо майбутнього демократії в Румунії.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".