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Вірменія та Азербайджан заявили про прогрес у досягненні мирної угоди

Марія Науменко
31 серпня, 2024 субота
18:53
Світ Вірменія

Вірменія і Азербайджан підтвердили, що угода, яка може принести мир на Південний Кавказ після десятиліть конфлікту, близька до підписання

Зміст

Про це повідомляє Politico.

У суботу, 31 серпня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд зробив офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, додавши, що за останні місяці було досягнуто достатнього прогресу з ключових питань під час двосторонніх перемовин.

"В останньому проєкті мирного договору ми маємо 17 статей. Тринадцять з них, включаючи преамбулу, повністю узгоджені, - зазначив він. - Ми пропонуємо наступне - взяти всі узгоджені статті і формулювання і підписати їх як мирний договір".

За інформацією видання, цю заяву було зроблено наступного дня після того, як обидві сторони оголосили про підписання угоди про створення спільної прикордонної комісії з демаркації та делімітації їхнього спільного кордону. 

Очільник зовнішньополітичного відомства Азербайджану Хікмет Гаджиєв підтвердив, що у двосторонніх переговорах є прогрес, додавши, що угода про прикордонну комісію "повинна розглядатися як достатня для виведення контингенту ЄС". 

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило  про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху. 18 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".

Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Республіка Арцах).

28 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував владі Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Російські "миротворці" почали виходити з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку повернув під свій контроль Азербайджан, у квітні цього року.

Теги:
політика
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
Військові новини
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