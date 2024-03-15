"Я в це не вірю", - дипломат Шамшур про можливість відправлення військ Франції в Україну

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Навіть коли він (Макрон, - ред.) говорить про можливість надсилання військових підрозділів в Україну не йдеться про бойовий підрозділ, тобто не йдеться про їхню участь у воєнних діях на території України. Наразі я в це не вірю, думаю, якщо навіть теоретично припустити таку можливість, треба розуміти, що в будь-якому разі це буде не індивідуальне рішення, навіть рішення створити якусь коаліцію країн, які до цього готові, а це буде колективне рішення на рівні НАТО", - пояснює Шамшур.

Дипломат наголосив, що необхідно реально дивитися на речі.

"Макрон учора, так само як і його прем'єр-міністр до цього, сказав, що вони не ведуть війну проти Росії й російського народу, Франція ніколи не буде здійснювати наступальних операцій і виявляти ініціативу. Це треба реально розуміти, що навіть такі правильні заяви, вірні, треба ставити в контекст реальної політики та реальних дій. У тому числі хотілося б побачити від Франції більший обсяг допомоги України та більший обсяг допомоги у військовій сфері, які вона б очевидно вона могла зробити", - підсумував Шамшур.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.