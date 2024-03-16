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"За що я маю голосувати?": ГУР перехопило розмову росіян у Білгородській області під час "виборів"

16 березня, 2024 субота
15:14
Світ Бєлгород

У Білгородській області росіяни не хочуть брати участь у голосуванні на "виборах президента РФ" і обурені організацією псевдовиборів

Про це ГУР інформує у своєму телеграм.

Головне управління розвідки МО України перехопило розмову цивільних росіян у Грайворонському районі Білгородської області.

На записі росіянка скаржиться, що виборчі дільниці відкриті, попри "тривожну ситуацію".

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"Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня? За це я маю йти голосувати?" - обурюється жінка.

Вона також серед іншого обурюється, що нібито половина Білгорода зруйнована, а її дитина сидить налякана.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

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Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

Теги:
Росія
вибори
вибори президента
російська армія
вибори в Росії
Війна з Росією
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