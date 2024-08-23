Замах на Трампа: працівників секретної служби США, які планували мітинг кандидата у президенти, відсторонили, - ABC

Про це пише ABC News із посиланням на два джерела.

За словами співрозмовників, співробітників секретної служби не звільнятимуть, проте їм заборонили брати участь у будь-яких оперативних заходах, зокрема, плануванні безпеки.

У матеріалі йдеться, що рішення прийняли після внутрішньої перевірки, яка була спрямована на безпекові питання щодо кандидата у президенти від республіканців Трампа.

Водночас один співрозмовник ABC припускає, що така перевірка може охопити більше високопосадовців.

"Секретна служба США прагне розслідувати рішення і дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, і спробою вбивства колишнього президента Дональда Трампа. Продовжується перевірка безпеки місії секретної служби США, і ми вивчаємо процеси, процедури та фактори, які призвели до цього оперативного збою", - пояснили у відомстві.

Замах на Трампа