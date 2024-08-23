Замах на Трампа: працівників секретної служби США, які планували мітинг кандидата у президенти, відсторонили, - ABC
Щонайменше пʼятьох працівників секретної служби США, які планували мітинг кандидата у президенти Дональда Трампа, під час якого на нього скоїли замах, "відправили в адміністративну відпустку"
Про це пише ABC News із посиланням на два джерела.
За словами співрозмовників, співробітників секретної служби не звільнятимуть, проте їм заборонили брати участь у будь-яких оперативних заходах, зокрема, плануванні безпеки.
У матеріалі йдеться, що рішення прийняли після внутрішньої перевірки, яка була спрямована на безпекові питання щодо кандидата у президенти від республіканців Трампа.
Водночас один співрозмовник ABC припускає, що така перевірка може охопити більше високопосадовців.
"Секретна служба США прагне розслідувати рішення і дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, і спробою вбивства колишнього президента Дональда Трампа. Продовжується перевірка безпеки місії секретної служби США, і ми вивчаємо процеси, процедури та фактори, які призвели до цього оперативного збою", - пояснили у відомстві.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.
22 серпня Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом.
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