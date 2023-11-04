"Трансформація нашої держави - це те, що нам самим потрібно": Зеленський про реформи, необхідні для вступу України до ЄС

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні у суботу, 4 листопада.

Зеленський зазначив, що Україна вже цього року очікує політичного рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ. За його словами, наша країна весь рік активно рухалась до виконання рекомендацій ЄС.

"Є і законодавчі акти, є й системні рішення. Додаємо сили інституціям держави, додаємо можливостей правоохоронним та антикорупційним органам. Є рішення щодо національних спільнот. Увесь спектр того, що було визначено Європейською комісією. Але я хочу підкреслити, що це не щось таке, про що Україні говорить хтось у Європі, у Брюсселі. Трансформація нашої держави – це те, що нам самим потрібно", - наголосив очільник України.

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Він вказав, що Україна не лише рекордно швидко отримала статус кандидата, а й виконує необхідні пункти для відкриття переговорів.

"І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил", - сказав Зеленський.

За словами президента, наразі вже є розуміння того, які наступні кроки має зробити Україна. Зокрема, йдеться про законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, законопроєкт про лобізм і не тільки.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз за два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року.

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.