Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Хоча зима й обіцяє бути складною для нас та європейців, але я гадаю, що це остання зима, коли Росія шантажує світ своїми енергоносіями. І вже через один-два роки цей російський режим, чи інший бігатиме за Європою й проситиме щось купити. Газ - це не зброя, а лише товар. Сьогодні світ зрозумів, що для Росії газ завжди був зброєю. Світ хоче жити спокійно й без залежності. Європейський політичний клас дійшов висновку, що не працюватиме з цією Росією. Ще трохи й потреби в російському газі не буде й країна-агресорка буде змушена його спалювати. Уже повідомляють, що РФ спалює газу на $10 млн щодня", - зазначив Огризко.

Дипломат додав, що європейські лідери активно виступають за відмову від постачання газу з РФ.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно заявив, що з кінця грудня німці не будуть отримувати російський газ незалежно від того, чи хотітиме Росія його продати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 вересня розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи. Європейські газові сховища майже заповнені й ще лишається час до зими", - зауважив Володимир Огризко.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.