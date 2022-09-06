Це остання зима, коли Росія шантажує світ енергоносіями, - дипломат Огризко
Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр Володимир Огризко переконаний, що це остання зима, коли країна-агресорка Російська Федерація шантажує світ енергоносіями
Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Хоча зима й обіцяє бути складною для нас та європейців, але я гадаю, що це остання зима, коли Росія шантажує світ своїми енергоносіями. І вже через один-два роки цей російський режим, чи інший бігатиме за Європою й проситиме щось купити. Газ - це не зброя, а лише товар. Сьогодні світ зрозумів, що для Росії газ завжди був зброєю. Світ хоче жити спокійно й без залежності. Європейський політичний клас дійшов висновку, що не працюватиме з цією Росією. Ще трохи й потреби в російському газі не буде й країна-агресорка буде змушена його спалювати. Уже повідомляють, що РФ спалює газу на $10 млн щодня", - зазначив Огризко.
Дипломат додав, що європейські лідери активно виступають за відмову від постачання газу з РФ.
"Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно заявив, що з кінця грудня німці не будуть отримувати російський газ незалежно від того, чи хотітиме Росія його продати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 вересня розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи. Європейські газові сховища майже заповнені й ще лишається час до зими", - зауважив Володимир Огризко.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.
- 5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.
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