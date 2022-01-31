"Це робиться за вказівкою Зеленського, виконавцем є кат Майдану Татаров": Порошенко прийшов на допит до ДБР, але відмовився давати свідчення
31 січня п'ятий президент України Петро Порошенко відмовився давати свідчення слідчим ДБР і назвав справу проти нього політично вмотивованою
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Петро Порошенко відмовився давати свідчення слідчому та залишив приміщення ДБР.
Крім того, п'ятий президент України не став підписувати протокол.
У ДБР зазначили, що його викликали на допит 31 січня об 11:00.
"Я як відповідальний політик і державний діяч, п'ятий президент України і законослухняний громадянин прибув на допит по абсолютно пустій справі, яку більшість працівників прокуратури називають сміттям", - заявив Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.
За його словами, кореспонденти світових видань називають цю справу політично вмотивованою та вибірковим правосуддям.
"Я хочу наголосити: усе це робиться за вказівкою пана Зеленського, виконавцем є кат Майдану пан Татаров, друзі якого призначені незаконно в ДБР для забезпечення цих політичних переслідувань. Я точно не збираюся брати участі в цьому шоу й давати будь-які показання", - додав п'ятий президент.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин.
- Перед аерпортом на Порошенка чекали численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій. Прибуття лідера "Євросолідарності" висвітлювали на місці подій міжнародні та українські журналісти.
- Після виступу перед прихильниками Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
- Його адвокат заявив, що "Порошенко не буде брати участь у постановочних шоу на замовлення Офісу Зеленського".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе