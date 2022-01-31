"Це робиться за вказівкою Зеленського, виконавцем є кат Майдану Татаров": Порошенко прийшов на допит до ДБР, але відмовився давати свідчення

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Петро Порошенко відмовився давати свідчення слідчому та залишив приміщення ДБР.



Крім того, п'ятий президент України не став підписувати протокол.



У ДБР зазначили, що його викликали на допит 31 січня об 11:00.



"Я як відповідальний політик і державний діяч, п'ятий президент України і законослухняний громадянин прибув на допит по абсолютно пустій справі, яку більшість працівників прокуратури називають сміттям", - заявив Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.



За його словами, кореспонденти світових видань називають цю справу політично вмотивованою та вибірковим правосуддям.



"Я хочу наголосити: усе це робиться за вказівкою пана Зеленського, виконавцем є кат Майдану пан Татаров, друзі якого призначені незаконно в ДБР для забезпечення цих політичних переслідувань. Я точно не збираюся брати участі в цьому шоу й давати будь-які показання", - додав п'ятий президент.