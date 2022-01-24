Порошенко не буде брати участь у постановочних шоу на замовлення Офісу Зеленського, - адвокат Новіков
Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" заявили, що Петро Порошенко не має наміру брати участь у "постановочному шоу на замовлення Офісу Зеленського"
Про це адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань сказали на брифінгу, передає Еспресо.TV.
Адвокати наголосили, що ДБР вийшло з правових рамок і працює виключно за сценарієм влади, переслідуючи Порошенка і поширюючи брехню.
Зокрема, як повідомив Ігор Головань, він вранці 24 січня здав закордонні паспорти Петра Порошенка в Державну міграційну службу, що не завадило ДБР поширити неправдиву інформацію щодо паспортів.
"Пов'язані з цим брехливим повідомленням ДБР пішли витоки, що начебто Петра Порошенка сьогодні викликають на допит. Це явне і відверте порушення закону, оскільки відповідно до КПК, виклики мають надходити за три дні, перший день не враховується. Якщо Петра Порошенка викликали, то його викликали вже не просто з порушенням на якийсь один день, а викликали сьогодні на сьогодні, що ще раз підтверджує, що нічого спільного дії ДБР з законом не мають, що це виключно політично вмотивовані переслідування", - зазначив Головань.
"Але все одно ми ДБР відвідали", - повідомив адвокат.
"Коли ми з'явилися у будівлі ДБР, нас там ніхто не очікував. Тобто, ми приїхали, Петро Порошенко приїхав, приїхали адвокати, нас пропустили, але нас ніхто не зустрічав - ані слідчий Дзвоник, до якого ми їхали, ані будь-який інший слідчий. До нього не змогли додзвонитися, його не знайшли. Тобто, ми, прочекавши там чверть години, поїхали у своїх справах", - розповів Ілля Новіков.
"Нам неофіційно повідомляють, що начебто на завтра запланований так званий перехресний допит Порошенка та Віктора Медведчука. На нашу думку, вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти. Саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують Офіс Генпрокурора і Офіс президента, мали можливість зробити таку картинку, зробити відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять у будівлю ДБР", - наголосив Новіков.
"Ми ще раз наполягаємо, що гратися в ту гру, яку нам пропонують, ми не будемо", - зазначив адвокат Порошенка.
"Порошенко вже надав покази. Це було в червні минулого року. Він вже дав покази по цій справі і від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися. Якщо слідчі вважають, що їм потрібні показання людини, яку вони підозрюють у вчиненні державної зради, і без цих показань не може справа далі рухатися, - це смішно. Бо якщо ви можете вести слідство тільки виключно, коли вам люди дають показання на самих себе, або під тиском на якихось інших осіб, то це не слідство - це щось несерйозне", - вважає Новіков.
"І в майбутньому ми не маємо намір і радимо Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях тощо, якщо не буде законно, встановленим чином, у встановлений час, заздалегідь завчасно повідомлено про призначення таких дій", - підсумував Новіков.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин.
- Перед аерпортом на Порошенка чекали численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій. Прибуття лідера "Євросолідарності" висвітлювали на місці подій міжнародні та українські журналісти.
- Після виступу перед прихильниками Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
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