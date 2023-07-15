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Цілі Путіна у війні вже спрямовані на його виживання, - дипломат Брайза

15 липня, 2023 субота
19:34
Війна з Росією путін

Президент Росії Володимир Путін уже прагне не знищити українську націю, а вижити

Про це сказав американський дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

"Цілі Путіна змінилися від його дійсно божевільного прагнення захопити Київ всього за кілька днів і, по суті, знищити українську націю - до того, щоб просто протриматися і не допустити знищення своїх військових на полі бою допоки США та їхні союзники по НАТО, а також інші друзі по всьому світу не втомляться надавати допомогу Україні. Цілі Путіна уже не настільки злочинні, які тільки можна собі уявити, це уже не геноцидальне прагнення знищити українську націю, тепер вони спрямовані на його особисте виживання", - наголосив він.

Дипломат зауважив, що заколот Пригожина вразив президента РФ і добив моральний дух російських військ. Путін заплющив очі на спробу повалення влади, що деморалізувало армію

"В оточенні Путіна є багато людей, які явно хочуть, щоб він пішов. І тому я думаю, що зараз його метою є просто вижити", - підсумував Метью Брайза.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. 

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що під час заколоту ПВК Вагнера дійшла до російської ядерної бази, єдиним бар'єром виявились зачинені двері

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
НАТО
США
Військові новини
Заколот Вагнера
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