Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЦНС: Кремль планує до середини вересня вивезти більшість вагнерівців до Африки

ЦНС: Кремль планує до середини вересня вивезти більшість вагнерівців до Африки

31 серпня, 2023 четвер
13:14
Війна з Росією вагнерівці у Бахмуті

Політичне керівництво Росії хоче до середини вересня 2023 року відправити більшу частину найманців ПВК Вагнера до Африки

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За задумом Росії, вагнерівці залишать Білорусь та переїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. В усіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.

Натоміть менша частина найманців залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенко або підпише контракт з міністерством оборони РФ на війну проти України.

Вагнерівці в Білорусі та авіакатастрофа з Пригожиним

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.  

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.  

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.  

16 серпня міністр оборони Литви у 1993-1996 рр. та 2000-2004 рр. Лінас Лінкявічюс висловився, що вагнерівців на території Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні з Литвою.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів.  

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Світ
Росія
Білорусь
Африка
Вагнергейт
Читайте також:
Псков, вибухи
30 серпня, 2023 середа
Defense Express: Ударом дронами по Пскову було знищене річне виробництво літаків Іл-76 для ВС РФ
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
31 серпня, 2023 четвер
Українці знову перевершили очікування: генсек НАТО про успіх контрнаступу ЗСУ
путін і орбан
30 серпня, 2023 середа
Орбан: Без залучення росіян до європейської архітектури безпеки спокій громадян ЄС неможливий
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
31 серпня
14:41
Вогонь, пожежа
У Йоганнесбурзі внаслідок пожежі загинули щонайменше 73 людини. Зеленський висловив співчуття
14:36
саміт НАТО у Вільнюсі
Представник Чехії в НАТО назвав три умови вступу України до Альянсу
14:23
Ексклюзив
Умєров
Журналіст Муждабаєв: ймовірність призначення Умєрова на посаду міністра оборони України близька до 100%
14:04
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стипендія імені Левка Лук'яненка: названо кількість політв'язнів, які отримали виплати за серпень
14:03
Ексклюзив
Олексій Резніков
Міністр оборони не допомагав Україні в питаннях забезпечення зброєю: співзасновник незалежної групи "Наші гроші" прокоментував можливе звільнення Резнікова
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
Огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України
13:50
Євросолідарність
"Євросолідарність" вимагає обовʼязкового декларування Офісу президента, керівників держпідприємств та військових тиловиків
13:47
Володимир Зеленський
Далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км, - Зеленський
13:42
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Армія дронів: на передову відправлять понад тисячу БПЛА й роботизовані системи
13:37
дитина
Науковці з'ясували, як кишкові бактерії впливають на розвиток дитячих алергій
13:30
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
Чергове засідання у форматі "Рамштайн" планують провести 19 вересня
13:21
Оновлено
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
13:19
Нафта
Імпорт нафти з РФ до Індії впав до мінімуму за сім місяців
13:15
У Маріуполі підлітки зняли російський прапор
Підлітки зняли прапор РФ у тимчасово окупованому Маріуполі, їх розшукують російські спецслужби
13:10
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Інцидент із патрульним, який застрелив порушника: у ДБР заявили, що доказів наявності алкоголю в крові загиблого наразі немає
12:59
РФ вдарила по центру Куп'янська: дістав поранення чоловік
12:52
СБУ викрила бізнесменів, які хотіли нажитися на війні в Україні
СБУ затримала українських бізнесменів, яких підозрюють у продажі втридорога танкових двигунів для ЗСУ
12:52
Лукашенко
Лукашенко назвав вимоги Польщі та країн Балтії вивести ПВК Вагнера з Білорусі необґрунтованими й дурними
12:48
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський "провалив" свою першу зустріч із Байденом, американський президент був "сердитий", - The Guardian про книжку Франкліна Фоера
12:47
Twitter
Twitter дозволив платним користувачам приховувати свої лайки
12:47
Ген голого сліпака
Учені виявили у голих сліпаків ген, який може допомогти людям жити довше
12:41
На фото: Павло Кириленко 
Інцидент із патрульним у Дніпрі: екснардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями
12:39
Вибори у Росії
Росіяни почали проводити "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, - ЦНС
12:23
Оновлено
безпілотник, дрон
Летіли на Москву та Брянськ: у Росії заявили про збиття безпілотників
12:21
Ексклюзив
Андрій Юсов
У ГУР пояснили, як росіяни використовували знищені у Пскові Іл-76
12:18
людина спить
Учені встановили, яка найкраща температура повітря для якісного сну
12:00
вибори днр
Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: СБУ ідентифікувала понад 3,5 тис. можливих організаторів та учасників
12:00
OPINION
Галина Пагутяк
Тигр і Євфрат української освіти
11:57
Оновлено
Бен Воллес
Бен Воллес пішов у відставку з посади міністра оборони Британії. Замість нього призначили Гранта Шеппса
11:46
міномет
"Українська бронетехніка" відновила виробництво мінометів різних калібрів: Цьогоріч вже поставила Силам Оборони понад 600 одиниць
11:46
напад росії на Україну, війна
Міфи навколо історії та вся правда про рашизм: в Україні запустили просвітницький проєкт
11:43
електроенергія
Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС
11:41
військові з книжками
Військові передали понад 1500 книжок українською мовою дітям, які лікуються в обласних медзакладах
11:31
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:16
перегони дронів
ШІ переміг трьох професійних пілотів у перегонах дронів
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому росіяни бояться поразки у війні та Росія активно домовляється з Північною Кореєю про зброю. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
11:04
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії, загальний залп до 24 "калібрів"
10:54
На фото: Володимир Зеленський та генеральний директор компанії Чарльз Вудберн
Компанія BAE Systems відкриє в Україні представництво та локалізує виробництво озброєнь
10:37
оркі росіяни полон
У Росії заявили про "розгром" українських диверсантів, які нібито проникли у Брянську область для терактів
10:17
Українські порти у блокаді
РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV