Туреччина підтримує розширення НАТО, щоб забезпечити стабільність

Про це заявив речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Фахретін Алтун, пише Middle East Eye.

"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а щоб зробити альянс повномасштабною безпековою організацією, здатною забезпечити стабільність", - заявив Алтун.

Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини.

Алтун також зауважив, що розширення Північноатлантичного альянсу – це ключ до довгострокового миру та стабільності.

"Туреччина ніколи не цуралася найскладніших операцій альянсу в різних куточках світу. У дедалі більш нестабільному світі, повному загроз і нових видів військових дій, Туреччина активно протидіє новим викликам, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО", - додав він.

Що відомо про приєднання Швеції до НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.