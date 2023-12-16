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Головна Війна з Росією "У Байдена немає Плану Б": дипломат Брайза про підтримку України
Ексклюзив

"У Байдена немає Плану Б": дипломат Брайза про підтримку України

16 грудня, 2023 субота
14:00
Війна з Росією Джозеф Байден, саміт НАТО

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор з питань Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза переконаний, що президент Байден погодиться на вимоги республіканців щодо захисту кордону США з Мексикою, щоб отримати допомогу для України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Плану Б у президента Байдена немає. Що йому потрібно зробити, і я сподіваюся, що він це зробить, так це погодитися на те, чого хочуть крайні республіканці. Зокрема, змінити політику своєї адміністрації щодо імміграції на південному кордоні США з Мексикою і виділити більше грошей для південного кордону. Я не налаштований песимістично щодо того, чи надійде допомога Україні, чи ні. Мене турбують терміни, оскільки переговори триватимуть кілька тижнів. Знаючи президента Байдена, гадаю, що врешті-решт він погодиться на такий політичний шантаж і дасть республіканцям те, що вони вимагають щодо захисту кордону США з Мексикою, щоб отримати цю допомогу для України", - пояснив Брайза.

Дипломат наголосив, що ситуація в конгресі дуже впливає на міжнародний імідж США.

"Це жахливий прецедент в американській внутрішній і зовнішній політиці. Але я думаю, що Байден врешті-решт поступиться, і Україна отримає ці гроші. Питання лише в тому, коли це станеться", - наголосив він.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Того ж дня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон зазначив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики. Згодом у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
  • 5 грудня у конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 
  • Президент Зеленський скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США. За словами голови демократів, щось трапилося в останній момент.
  • Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що Зеленський скасував виступ, оскільки там на закритих брифінгах обговорювалися не лише питання щодо України, а й внутрішні. Крім того, скасування виступу пояснюється тим, що в Україні триває війна і ситуація постійно змінюється
  • 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу щодо пакета з національної безпеки та допомоги Україні. У своєму виступі він закликав захистити свободу і зробити так, щоб Путін не захопив Україну
  • 7 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
  • 14 грудня Палата представників, більшість у якій становлять республіканці, оголосила наступний тиждень неробочим. Білий дім розкритикував відмову спікера Палати представників Майка Джонсона підтримати заклик щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування. Тим часом будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавців можуть викликати до Вашингтона для голосування, якщо Сенат досягне угоди.
  • 15 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.
Україна
Росія
Джо Байден
окуповані території
окупанти
США
допомога США Україні
зброя для України
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