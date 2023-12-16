"У Байдена немає Плану Б": дипломат Брайза про підтримку України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Плану Б у президента Байдена немає. Що йому потрібно зробити, і я сподіваюся, що він це зробить, так це погодитися на те, чого хочуть крайні республіканці. Зокрема, змінити політику своєї адміністрації щодо імміграції на південному кордоні США з Мексикою і виділити більше грошей для південного кордону. Я не налаштований песимістично щодо того, чи надійде допомога Україні, чи ні. Мене турбують терміни, оскільки переговори триватимуть кілька тижнів. Знаючи президента Байдена, гадаю, що врешті-решт він погодиться на такий політичний шантаж і дасть республіканцям те, що вони вимагають щодо захисту кордону США з Мексикою, щоб отримати цю допомогу для України", - пояснив Брайза.

Дипломат наголосив, що ситуація в конгресі дуже впливає на міжнародний імідж США.



"Це жахливий прецедент в американській внутрішній і зовнішній політиці. Але я думаю, що Байден врешті-решт поступиться, і Україна отримає ці гроші. Питання лише в тому, коли це станеться", - наголосив він.