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У Білому домі не довіряють заявам РФ та КНДР про відсутність угод щодо постачань зброї

19 вересня, 2023 вiвторок
06:16
Світ Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня

Сполучені Штати ставляться з недовірою до заяв Росії й Північної Кореї про відсутність угод щодо постачань зброї. У Білому домі попередили, що вважатимуть кроки в цьому напрямку порушенням резолюції Ради Безпеки ООН і діятимуть відповідно

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ина, коментарі Кремля про те, що угоди не було оголошено. Ми сприйматимемо це з недовірою та спостерігатимемо", - зауважив він.

Представник Білого дому також наголосив, що "будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН".

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати, безумовно, продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН, про те як спільними зусиллями притягнути Москву і Пхеньян до відповідальності, якщо вони просуватимуться в цьому напрямку.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що питання військової допомоги КНДР Росії значною мірою має підтримку у Пекіні.

17 вересня Центр національного спротиву повідомляв, що Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.

Росія
КНДР
зброя
Радбез ООН
США
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