У Defense Express припустили, коли чекати F-16 в Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Літаки можуть створити перевагу на полі бою. Але є велика залежність від того, які саме ми отримаємо літаки. Це можуть бути літаки з обмеженими можливостями або більш сучасні. І з цим є певні обмеження, пов'язані з навчанням наших льотчиків. Було повідомлення, що перші F-16 можуть з'явитися вже до кінця цього року, тобто найближчим часом. Але слід розділяти появу F-16 в Україні, і появу цих літаків на полі бою. Ці процеси можуть відрізнятися", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, більш ймовірно, що F-16 з'являться на полі бою десь наприкінці першого кварталу наступного року.

"І це може збігтися з початком весняно-літньої кампанії 2024 року", - зауважив Рябих.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.







