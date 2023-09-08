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У Делі через саміт G20 на три дні закрили усі заклади освіти та харчування

8 вересня, 2023 п'ятниця
09:31
Світ G20

Усі школи, офіси, ринки та ресторани влада Делі наказала закрити на три дні, щоб підготувати місто до приїзду світових лідерів на саміт G20

Про це пише The Guardian.

Мешканці Делі скаржаться на те, що влада намагається приховати бідність міста попри те, що економіка країни посідає п'яте місце у світі за обсягом ВВП.

Нетрі, де мешкають місцеві жителі почали завішувати величезними зеленими полотнами, які повинні приховати злидні від іноземних лідерів і високопоставлених осіб, які прибудуть до столиці Індії цими вихідними на саміт лідерів G20, а деякі бідні райони було зруйновано, повідомляє місцева жителька.

"Коли настає час виборів, кожен політик приходить до нас. Вони їдять з нами і дають обіцянки. Але сьогодні вони соромляться нашої присутності", - сказала вона.

На зелені тканини, якими завішують бідні райони, повісили великі плакати з обличчям прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді.

На дні проведення саміту усім школам, офісам, будівництвам, ринкам, ресторанам і непродовольчим магазинам наказали закритись на три дні, обмежать рух дорогами, заборонять доставку їжі, а людям рекомендують залишатися вдома.

У Делі проживає 32 млн людей, такі дії влади впливають не лише на гідність людей, а й на безпеку.

Багато бідних людей отримують заробітну плату за кожен відпрацьований день, тому мешканці дуже обурені тим, що можуть втратити денний прибуток. 

"Я не пропускаю жодного робочого дня, навіть якщо хворію, тому що не можу дозволити собі втратити гроші. Але що бідні люди, як я, можуть зробити в таких ситуаціях? Бідні люди, як ми, тільки проклинатимуть цю подію, тому що ми будемо страждати, а наші шлунки будуть голодні", - говорить  місцева жителька Сароадж Деві, яка працює прибиральницею за 3 тис. рупій на місяць, але тепер отримає менше.

35-річний Вініт Сінгх має невеликий продуктовий магазин в нетрях, він говорить, що зелені завіси повністю закрили його магазин, тому йому доведеться прорізати їх, щоб люди могли туди зайти, бо прибуток від бізнесу різко впав.

"Мені потрібно годувати сім’ю. Хто відшкодує мої збитки?", — сказав він.

Місцеві, які живуть навпроти будівлі, де буде проходити саміт повідомляють, що поліція кілька днів не випускає їх на вулиці.

"З нами поводяться як з комахами, а не як з людьми", - говорять вони.

Понад 4 тис. бездомних, які жили під естакадами та на дорогах, переселили в притулки на околиці Делі.

"Ми є п’ятою за величиною економікою у світі, але реальність така, що ми також маємо найбільшу кількість бідних людей, – каже Мандер, активіст громадянського суспільства в Делі, - Вигнання великої маси збіднілих людей із поля зору є спробою скинути завісу з іншої сторони економічного процвітання, якою є надзвичайна нерівність".

Раніше, влада наказала придорожнім продовольчим магазинам відремонтувати їхні приміщення до саміту, але тепер закриває їх.

Власник чайної біля станції метро Делі Суніл Шарма, каже, що йому довелося взяти позику 50 тис. рупій на перефарбування та ремонт.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.

Суспільство
Економіка
політика
Індія
саміт G20
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