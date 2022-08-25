Про це інформують в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

"У День Незалежності України 24 серпня окупанти тримали в напрузі всю країну. Підтверджених ракетних застосувань було всього вісім. Це ракети Х-22, випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3", – йдеться в повідомленні.

Загалом армія РФ здійснила близько 200 вильотів, стільки ж було повітряних тривог.

Менше ніж 90 разів окупанти підіймали у повітря літаки тактичної авіації, 34 – дальні та стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, або Ту-95МС, решта – це транспортна, армійська та спеціальна авіація.

У повітряному просторі Білорусі, Росії, акваторіях Чорного та Азовського морів ворожа авіація продовжує патрулювання.

"Роботу російської авіації забезпечують літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також літаки-ретранслятори та постановники перешкод типу Іл-22", - додають в пресслужбі.

Також за минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ліквідували два вертольоти Ка-52 та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

"Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по окупаційних військах на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по танкових колонах на марші, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів", - роз'яснюють в ЗСУ.

З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.

У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.

На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

Партизани у Маріуполі вбили окупаційного "чиновника", який чіплявся до дівчини.

У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

З 24 лютого до 25 серпня РФ втратила в Україні близько 45 850 рашистів, 1929 танків та 202 гелікоптери.

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