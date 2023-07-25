Про це інформує Paris 2024 - Olympic Sport Events Schedule.

Як розповів дизайнер Матьє Леаннер, під час створення смолоскипа він надихався рівністю, водою та миролюбністю - трьома символами Олімпійських ігор 2024 року.

Факел Paris 2024 виготовляється компанією ArcelorMittal, яка є провідним світовим виробником сталі та офіційним партнером Paris 2024.

Сталевий смолоскип кольору "шампань" важитиме 1,5 кг. Цього року випустять лише 2 факели, що в п’ять разів менше, ніж для попередніх Олімпійських ігор, з метою зменшення впливу на довкілля. Компанія також використовує свої знання та інноваційні можливості для зменшення вуглецевого сліду при виробництві факелів.

Повідомляється, що полум’я сягне французького населення по всій країні, а також через моря та океани, факел відображатиме образ Ігор у Парижі 2024 року. Це поверне Ігри до Франції через 100 років після останньої літньої Олімпіади в країні.

Довідково. Олімпіада-2024 буде 33-м літніми Олімпійськими іграми, які планується провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі, Франція. У програмі Ігор представлено 32 види спорту. Останній раз Париж приймав Олімпіаду у 1924 році.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

У лютому Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять. У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024.

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни. Вже 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

РФ та Білорусь не отримають 26 липня запрошення від МОК на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.