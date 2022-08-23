Про це пише міський голова Ігор Терехов.

"Артилерійські обстріли Шевченківського району", - йдеться в повідомленні.

Інформують місцеві жителі Суспільному.

У Харкові пролунали вибухи. Повідомляється, що саме на півночі міста

Сигнал повітряної тривоги на Харківщині спрацював о 12:34.

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