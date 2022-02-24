У КМДА спростували інформацію про обмеження в'їзду та виїзду з Києва

Про це Поворозник заявив у етері телеканул "UA: Перший", передає "24 канал".



За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, в’їзди та виїзди зі столиці не закривали. Метрополітен працює у звичному режимі.



Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

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