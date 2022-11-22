Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, передає Delfi.

Він зазначив, що у проєкті урядової декларації, зокрема, порушувалося і питання ППО - на це виділено додаткові кошти.

Рінкевичс також додав, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується. Наразі нової інформації немає. При цьому зрозуміло, що якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не сталося б, підкреслив голова зовнішньополітичного відомства Латвії.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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