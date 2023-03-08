Про це заявив генсекретар НАТО після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Єнс Столтенберг.