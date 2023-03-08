У НАТО заявили, що не знають, хто причетний до диверсій на газопроводах "Північний потік"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ствердив, що донині невідомо, хто причетний до вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022
Про це заявив генсекретар НАТО після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.
"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Єнс Столтенберг.
- Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн радять дочекатися результатів слідства.
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