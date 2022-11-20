Про це повідомило видання PAP.

Відомо, що станом на ранок неділі, 20 листопада, безпосередньо на місці більше немає поліцейського контролю, слідчих та експертів. Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху.

Фото Reuters. Військові несуть вінок і фотографію однієї з двох жертв ракети, яка влучила в село на південному сході Польщі поблизу кордону з Україною, під час його похорону в Пшеводові, Польща, 19 листопада 2022 р.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

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