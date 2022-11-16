У Повітряних силах уточнили, що РФ у вівторок випустила по Україні 96 ракет
За оновленими даними, Росія 15 листопада атакувала Україну 96 ракетами
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"За уточненою інформацією, 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10", - розповіли в Повітряних силах.
"Протиповітряною обороною збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10", - додали там.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
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