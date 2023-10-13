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У суд передали справи щодо шістьох ексберкутівців - виконавців масових розстрілів на Майдані

13 жовтня, 2023 п'ятниця
16:37
Кримінал Роковини розстрілів на Майдані

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого київському управлінню МВС. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці й інші міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну й автоматичну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Через такі їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту, ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак частину її віднайшли й ідентифікували.

Шістьох колишніх міліціонерів обвинувачують у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчиненні теракту, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств і закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викраденні табельної вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, низка частин ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами Росії.

У ДБР додали, що на завершальній стадії перебуває спеціальне досудове розслідування стосовно інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів.

Що відомо про розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані

Розстріл Небесної сотні відбувся 18-20 лютого 2014 року, коли силовики й "тітушки" застосовували насильство та вогнепальну зброю проти протестувальників у центрі Києва.

У грудні 2019 року п’ятьох підозрюваних беркутівців передали на обмін полоненими з терористичними "Д/ЛНР". Це викликало обурення серед родичів загиблих і постраждалих на Майдані. Два з них - Тамтура і Маринченко - повернулися в Україну і продовжують брати участь у судовому процесі. Троє інших - Аброськін, Зінов'єв та Янісевич - перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях.

1 лютого 2022 року ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило про виклик на допит експрезидента Віктора Януковича для отримання підозри.

1 грудня тогоріч повідомлялося, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів. Також у грудні повідомили, що за розгін студентського Майдану судитимуть колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівковича.

У лютому 2023 року адвокат родин Майдану Титич заявив, що у більшості злочинів спливли терміни притягнення до відповідальності, суди умисно допускали порушення. Наприкінці лютого того самого року стало відомо, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

9 травня цьогоріч повідомили, що в Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України, які були причетні до незаконного постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року. 

Попри війну, за 2022 рік по справі Майдану було повідомлено про підозру колишньому заступнику голови МВС та отримано дозволи на досудове розслідування щодо експрезидента, колишнього заступника секретаря РНБО та голови управління ДАІ.

У справах Майдану за рік було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних, серед них 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник Секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

4 жовтня 2023-го стало відомо, що до суду передали справу щодо колишніх високопосадовців -  президента-втікача Януковича й керівників силовиків, які віддавали накази та застосовували військову техніку, вогнепальну зброю для насильницького розгону демонстрантів у центрі Києва в лютому 2014 року.

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