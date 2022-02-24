У центр Умані влучив снаряд: є загиблий, п'ятеро госпіталізовані
Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив, що у центр Умані влучив снаряд, внаслідок чого є загиблий, п'ятеро осіб доставили в лікарню
Про це він написав у Telegram.
"Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні. В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Уманському районі оголосили евакуацію. Скічко повідомляє, що ті, хто не мають авто, повинні йти до масових пунктів збору на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там на людей чекатимуть автобуси.
"Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА. Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001", - йдеться у повідомленні.
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