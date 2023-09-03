У закупівлях Міноборони є лише 2,7% проблемної дебіторки. Вона у судах, - Резніков

Про це Резніков сказав в інтерв’ю Укрінформу .

"Постачальники були різні, часу перевіряти їх не було. Але якщо порахувати весь об’єм різних закупівель – за українські гривні чи за валюту, яка куплена на український ринок, то частка проблемної дебіторки – всього 2,7%. Що значить проблемна – вона в судах", – каже чільник Міноборон.

Міністр розповів про часті випадки, коли постачання було несвоєчасне, або неякісне.

"Ми вимушені були просить замінити товар. Або вони кажуть: ми поставимо, але просимо перенести строки, тому що нам ліцензію не дав виробник третьої країни й т.д. Або це українські підприємства, які не закупили якісь складові елементи, не встигли виробити вироби, які ми в них замовлені", – пояснює Резніков.

Міноборони України має сотні позовів: "Мало того, в тих 2,7%, що я назвав, ще, напевно, кілька мільярдів – це спадок, який мені дістався з попередніх років. Тобто, є боржники, українські в першу чергу, підрядники, які не виконали своїх зобов’язань, і ми з ними в судах, які були початі до мене, а ми вже просто їх підтримуємо. Це входить в отих 2,7% проблемної дебіторки".

Також у МОУ є десятки мільярдів гривень, заплачених виробникам, але постачання буде у 24-му, 25-му році. Як пояснює Резніков, якби їм зараз не заплатили, то вони не змогли б виконати роботу, адже це ракетна і протиракетна програми.

"Це наші поважні компанії, як "Луч", наприклад, який робить "Нептун". Звичайно, я йому заплатив, бо "Нептуни" показали себе в роботі й затопили крейсер "Москва". Та це теж дебіторка, десятки мільярдів, але це робоча дебіторка, це не є неефективним використанням коштів чи неефективним менеджментом. У кожного окремі критерії ефективності, але я всім своїм членам команди кажу: у нас є свій критерій ефективності – своєчасне, безперешкодне, безперебійне, якісне забезпечення Збройних Сил України. Крапка", – додав міністр.

Скандали з закупівлями Міноборони

21 січня видання Дзеркало тижня повідомило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Пізніше цей скандал отримав назву "яйця по 17 грн". У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповідали, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.

Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.

Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.

Після цього, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.

9 серпня СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн

10 серпня журналісти опублікували розслідування, згідно з яким Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу". Міністр оборони Резніков уклав парі з депутаткою Радіною і журналістом Ткачем: він піде з посади очільника МО, якщо факт поставок літніх курток замість зимових буде доведено. Якщо ж насправді були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити працювати за фахом.

1 вересня прокурори довели у суді, що Міноборони закупило 1 млн неякісних продуктових наборів для ЗСУ.