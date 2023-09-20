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У ЗСУ розповили, як знищували елітні частини армії РФ під час звільнення Андріївки

20 вересня, 2023 середа
15:26
Війна з Росією ЗСУ наступ

Командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук зазначив, що під час звільнення Андріївки Сили оборони знищили командування елітних частин армії РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ще на початку травня ми вперше розбили 72-у бригаду РФ, знекровивши й позбавивши її особового складу. Але бригада продовжувала займати визначений рубіж оборони. Тобто самої бригади вже майже не було, її поповнювали іншими бригадами й з'єднаннями. За цей час ми добряче потріпали 57-у бригаду, 83-ю десантну бригаду, 85-ту бригаду, так звану ПВК "Еспаньйола", так звану ПВК Міноборони РФ "Шторм z" і 31-у, найелітнішу, бригаду ворога", - наголосив Кухарчук.

Командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ нагадав, що другий батальйон 31-ї гвардійської бригади ВДВ вважається пожежною командою Путіна.

"Тобто йшов процес насичення 72-ї мотострілецької бригади самими відданими підрозділами. Сил та засобів у них багато, а управління весь цей час майже було втрачене. Воно було вже повністю втрачене, коли ми зайшли до Андріївки, було ліквідовано 3-го командира батальйону цієї бригади, був ліквідований начальник розвідки, начальник зв'язку бригади й багато командирів", - додав Кухарчук.

  • Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян

Що відомо про звільнення Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

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