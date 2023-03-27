Угорщина погодила членство Фінляндії у НАТО
У понеділок, 27 березня, міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що Парламент Угорщини погодив членство країни у НАТО
Про це він написав у twitter.
"Парламент Угорщини ратифікував членство Фінляндії в НАТО. Хороші та очікувані новини. Наш шлях до членства підходить до кінця. 29/30", - йдеться у повідомленні.
Туреччина, наразі, єдина з 30 країн, яка ще не ратифікувала заявку Фінляндії на вступ до НАТО.
- Раніше стало відомо, що Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції. Влада Фінляндії могла зважитись на такий крок, зважаючи на сусідство з Росією.
- 5 липня голови МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО. Також документ підписали представники усіх 30-ти країн НАТО.
- Генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу.
- 23 березня очільник країни Саулі Нііністьо підписав відповідні документи, дозволивши таким чином Фінляндії вступити до Північноатлантичного Альянсу.
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