Про це він написав у twitter.

"Парламент Угорщини ратифікував членство Фінляндії в НАТО. Хороші та очікувані новини. Наш шлях до членства підходить до кінця. 29/30", - йдеться у повідомленні.

Туреччина, наразі, єдина з 30 країн, яка ще не ратифікувала заявку Фінляндії на вступ до НАТО.