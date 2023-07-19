Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум
Через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі та зміну тактики на полі бою Україна потребує негайного посилення власних можливостей ведення повітряної війни
Про це йдеться у воєнно-стратегічному огляді "Повітряні загрози для України", підготовленому Київським безпековим форумом.
Аналітики КБФ зазначають, що ворог застосовує проти України щонайменше 600 літаків із 39 аеродромів і має великий резерв підготовлених пілотів.
При цьому російська фронтова авіація масово застосовує нову тактику скидання так званих коригованих авіабомб. Крім того, РФ продовжує масове застосування іранських дронів-камікадзе Shahed і прагне налагодити їхнє виробництво на своїй території.
Виробництво далекобійних ракет Росія, ймовірно, спромоглася наростити учетверо порівняно з 2021 роком.
Автори дослідження наголошують, що істотна кількісна та якісна перевага Росії над повітряними можливостями ЗСУ може призвести до завоювання Росією контролю над українським небом і до значно більших втрат від повітряних ударів ворога, ніж ті, яких Україна вже зазнала. На думку аналітиків, насамперед Україна може виявитися неспроможною забезпечити повітряну підтримку власних військ.
У зв'язку з цим КБФ вважає, що безумовним пріоритетом має стати якнайшвидше отримання західної повітряної та далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони у значно більших обсягах і темпах, ніж наявні.
"Вирішальним кроком до набуття таких спроможностей буде постачання в Україну винищувачів F-16 (чи інших винищувачів, які масово перебувають на озброєнні країн НАТО) та всього спектру авіаційної зброї до таких літаків", - наголошують оглядачі.
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Аналітики КБФ зазначають, що також потрібно забезпечити достатню фінансову, технологічну й іншу підтримку для прискореного розвитку українського виробництва та ремонту повітряної зброї (дронів, ракет, літаків, гелікоптерів) і засобів протиповітряної оборони.
Автори дослідження попереджають, що в найгіршому сценарії розвитку подій Україна може втратити повноцінну протиповітряну оборону внаслідок вичерпання запасу зенітних ракет великої та середньої дальності або знищення засобів ППО.
Проте в разі вжиття необхідних заходів Україна зможе домогтися сталого розвитку власних повітряних можливостей і ефективно протидіяти Росії у небі.
Раніше заступниця генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні РФ майже втричі частіше била по всій території України ракетами та безпілотниками.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.
22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16
Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.
Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер, 6 липня, обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 з'являться у небі України, ймовірно, до кінця березня 2024 року.
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