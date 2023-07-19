Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум

Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум

19 липня, 2023 середа
17:34
Війна з Росією ВПС України

Через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі та зміну тактики на полі бою Україна потребує негайного посилення власних можливостей ведення повітряної війни

Про це йдеться у воєнно-стратегічному огляді "Повітряні загрози для України", підготовленому Київським безпековим форумом.

Аналітики КБФ зазначають, що ворог застосовує проти України щонайменше 600 літаків із 39 аеродромів і має великий резерв підготовлених пілотів.

При цьому російська фронтова авіація масово застосовує нову тактику скидання так званих коригованих авіабомб. Крім того, РФ продовжує масове застосування іранських дронів-камікадзе Shahed і прагне налагодити їхнє виробництво на своїй території.

Виробництво далекобійних ракет Росія, ймовірно, спромоглася наростити учетверо порівняно з 2021 роком.

Автори дослідження наголошують, що істотна кількісна та якісна перевага Росії над повітряними можливостями ЗСУ може призвести до завоювання Росією контролю над українським небом і до значно більших втрат від повітряних ударів ворога, ніж ті, яких Україна вже зазнала. На думку аналітиків, насамперед Україна може виявитися неспроможною забезпечити повітряну підтримку власних військ.

У зв'язку з цим КБФ вважає, що безумовним пріоритетом має стати якнайшвидше отримання західної повітряної та далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони у значно більших обсягах і темпах, ніж наявні.

"Вирішальним кроком до набуття таких спроможностей буде постачання в Україну винищувачів F-16 (чи інших винищувачів, які масово перебувають на озброєнні країн НАТО) та всього спектру авіаційної зброї до таких літаків", - наголошують оглядачі.

Читайте також. Літаки F-16 дали б змогу знищувати кораблі РФ у місцях пуску ракет. Колонка Сергія Згурця

Аналітики КБФ зазначають, що також потрібно забезпечити достатню фінансову, технологічну й іншу підтримку для прискореного розвитку українського виробництва та ремонту повітряної зброї (дронів, ракет, літаків, гелікоптерів) і засобів протиповітряної оборони.

Автори дослідження попереджають, що в найгіршому сценарії розвитку подій Україна може втратити повноцінну протиповітряну оборону внаслідок вичерпання запасу зенітних ракет великої та середньої дальності або знищення засобів ППО.

Проте в разі вжиття необхідних заходів Україна зможе домогтися сталого розвитку власних повітряних можливостей і ефективно протидіяти Росії у небі.

Раніше заступниця генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні РФ майже втричі частіше била по всій території України ракетами та безпілотниками.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер, 6 липня, обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 з'являться у небі України, ймовірно, до кінця березня 2024 року.

Новини
Україна
зброя
ЗСУ
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Ердоган і Путін
18 липня, 2023 вiвторок
Путін домовиться з Ердоганом щодо зерна, - Клімкін
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
18 липня, 2023 вiвторок
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
Денис Шмигаль
18 липня, 2023 вiвторок
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 липня
18:11
ПВК Вагнера
Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"
18:07
F-16
Резніков: Думаю, перші навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться в серпні
18:03
Педрінью, Шахтар
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Гопник - він і в Африці гопник
17:43
Сергій Наєв
Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини
17:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Людина-павук" Том Холланд заявив, що Ломаченко є його улюбленим боксером
17:26
Ексклюзив
Карта бойових дій_1107
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
17:23
Лео Варадкар
"Не могли порушити санкції": Дублін розслідує наявність ірландських деталей у російських "шахедах"
17:20
Частину України 20 липня очікує приємна прохолода: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:16
Зеленський НАТО
Шахраї проводять стріми зі збором грошей від імені Зеленського
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Повинні мати власну зброю": Резніков розповів про перспективи української САУ "Богдана" з калібром стандарту НАТО
16:56
тюрма
На Одещині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ
16:54
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
16:48
Іван Баканов
Ексголова СБУ Баканов отримав свідоцтво адвоката на Полтавщині
16:38
Оновлено
Дмитро Шавцов
Кулеба закликав МКС заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі, який зізнався у депортації українських дітей
16:33
Оновлено
Путін
Путін візьме участь у саміті БРІКС онлайн. У ПАР поїде Лавров
16:32
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Зменшити виробництво ракет у РФ можна хіба що знищивши підприємства з їх виробництва, - головред Defense Express Катков
16:29
НАЗК
НАЗК перевіряє спосіб життя військкомів усіх рівнів
16:25
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ГУР попередило про підготовку Росією нових провокацій на ЗАЕС
16:23
міномет
Росія обстріляла садове товариство на Херсонщині: постраждала жінка
16:17
Анонс
"Бізнес із Андрієм Яніцьким": як піти з роботи і створити власний бізнес
16:11
Ексклюзив
Артилерія ЗСУ
ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, - майор запасу НГУ Гетьман
16:09
рукопис
Учені виявили унікальні форми середньовічної літератури у рукописі XV століття
16:08
зубна паста
Учені знайшли альтернативу фтору в зубній пасті
16:06
OPINION
Віктор Бобиренко
Епатаж як управлінський метод
15:49
Ексклюзив
зерно, зернова угода
За минулий сезон аграрний експорт приніс в економіку України $20 млрд, - в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Іващенко
15:45
електроенергія
"РФ атакуватиме й наступної зими": Міненерго веде перемовини щодо розширення можливостей імпорту електроенергії
15:40
Ексклюзив
Кримський міст
Удар по Кримському мосту свідчить про створення Україною ударної системи з дистанційним керуванням, - експерт Defense Express Заблоцький
15:35
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
15:30
Анналена Бербок
Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
15:02
Ексклюзив
ЗСУ
На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ вирівняли ситуацію, але інтенсивність бойових дій найвища, - голова Сєверодонецької РВА
14:56
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Нічна атака на Україну: є руйнування на Одещині, Житомирщині, Херсонщині та Миколаївщині, постраждали щонайменше 13 людей
14:40
На фото порт "Чорноморськ"
На відновлення портової інфраструктури Чорноморська знадобиться не менше ніж рік, – Мінагрополітики
14:38
Оновлено
прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар і Володимир Зеленський
Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та зустрівся із Зеленським
14:35
Ексклюзив
Карта бойових дій Луганщина_1107-1_eng
Наступом на Куп'янськ ворог намагається прикрити свої невдачі на півдні, - військовослужбовець ЗСУ Ганущин
14:24
пшениця зерно
Україна розглядає альтернативні шляхи вивезення зерна морем, але кораблі навряд чи на це погодяться, – посол у Туреччині
14:17
Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига й "улюбленця Скабєєвої" Дениса Іванова
14:17
Росіяни вивезли десятки старшокласників з ТОТ Луганщини до військової академії в Костромі
Росіяни вивезли десятки старшокласників з ТОТ Луганщини до військової академії в Костромі
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:04
OPINION
Ольга Лень
Роспропаганда штучно в'яже підрив Керченського мосту і "удари помсти" по Одесі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV