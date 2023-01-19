Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Рішення про передачу Україні важкого озброєння було прийнято ще того року. А передавати його в недостатніх кількостях немає сенсу. Нам передадуть не одну сотню танків, не одну сотню бронемашин та певну кількість артилерії й боєприпасів. Також є підтвердження передачі деяких позицій далекобійних ракет до HIMARS на базі ракети М26 та баражуючи бомби дальністю до 150 км. Таким чином, збільшиться дальність ураження цілей", - пояснив Світан.

За словами експерта, Україна отримає вже наступальне озброєння.

"Яке готуватиме нас до виконання одного зі стратегічних штурмів. Це вихід у будь-яку точку Азовського узбережжя. Постає завдання перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму та Херсонщини. Перевести Херсонсько-Кримське російське угруповання в режим оперативного оточення, а далі його знищити. Для такого завдання нам передаватиметься озброєння. Інформація щодо передачі озброєння буде під контролем спецслужб", - додав Світан.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що найбільше танків Leopard Україні повинні передати країни, які розташовані далеко від лінії фронту. Він наголосив, що Німеччина й Іспанія можуть надати до 150 танків.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.

Фінляндія заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard.

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень

19 січня уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

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