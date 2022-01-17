Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння, - Кулеба

Про це він повідомив на спільній з Анналеною Бербок пресконференції, передає Укрінформ.



"Сьогодні ми обговорили з міністром питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, дали свій результат", - зазначив міністр.



Дмитро Кулеба наголосив, що Україна знає, де і яку зброю може отримати, а також - як її використовувати винятково для захисту власної території.



"Ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", - додав очільник МЗС України.

Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.

Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.

За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.

14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.

Пізніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.

Україна попросила в Німеччини оборонне озброєння.

Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю.

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