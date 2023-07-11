Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Повертаючись до позиції країн Балтії, Польщі щодо членства України в НАТО, то фактично наша країна може стати гарантом їхньої безпеки на східному фланзі Європи. Бо, як тільки Росія починає брязкати зброєю чи проводити якісь навчання біля кордонів країн-членів НАТО, то вони відразу дзвонять і кличуть більший контингент з США, Канади або Німеччини", - сказала народна депутатка України.

Євгенія Кравчук додала, що Канада оголосила про збільшення удвічі свого контингенту в Латвії.

"Якщо Україна буде членом Альянсу, то вона фактично і буде стіною, гарантією безпеки для цілого регіону на східному фланзі. Тому, ми й говоримо, яку цінність Україна принесе у Північноатлантичний союз. Але, очевидно, що, як і 24 лютого 2022 року, ми розуміли, що наш основний розрахунок – Збройні Сили України. І наша основна мета на сьогодні у короткостроковій перспективі – посилення своєї боєздатності, тому нам і потрібна допомога від країн НАТО. Я сподіваюся, що будуть зсуви у філософії західних країн, як тільки з'являться інші сигнали про слабкість Кремля. Однак країни Альянсу ще згадують про ядерну кнопку Росії, а це їх дійсно лякає", - зауважила Кравчук.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі вібувається саміт лідерів країн НАТО. На ньому Україна очікувала конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України - в Європейському Союзі та НАТО. Згодом посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У неділю, 9 липня, стало відомо, що США, Велика Британія, Франція і Німеччина ведуть переговори з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО. А 10 липня Столтенберг і Науседа попередньо підтвердили домовленість Альянсу про скасування Плану дій щодо членства для майбутнього вступу України до НАТО.

11 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу домовилися прибрати План дій щодо членства на шляху України до вступу у блок