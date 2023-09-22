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Українська "Мавка" з'явиться у кінопрокаті Кіпру та Греції

22 вересня, 2023 п'ятниця
19:41
Культура Мавка

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, стартував у кінотеатральному прокаті на Кіпрі та у Греції

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що 22 вересня за підтримки Посольства України на Кіпрі відбудеться спеціальний показ мультфільму українською з грецькими субтитрами у Нікосії, а 24 вересня, спільно з посольством України у Греції - в Афінах.

Деталі щодо графіка сеансів мультфільму можна дізнатися у кінотеатрах Греції та Кіпру.

В агентстві також нагадали, що мультфільм створено за їхньої підтримки та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution, а генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.

16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явився 15 липня. 

7 серпня український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime. 10 серпня мультфільм офіційно стартував у прокаті в кінотеатрах Північної Македонії, а 12 вересня "Мавка" з'явилась у Латинській Америці. 

22 вересня студія Animagrad презентувала свою нову розробку - анімаційний серіал за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня" - на Cartoon Forum у Тулузі. 

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