English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
31 серпня, 2022 середа
22:33
Статті Сергій Згурець

На Півдні триває операція зі звільнення окупованих територій на правому березі Дніпра, на Сході ворог буде намагатися затикати дірки 3-м армійським корпусом

Сьогодні у військових підсумках дня про стан справ на фронтах, про нові ініціативи ЄС та про нову зброю для України зі Швеції.

Ситуація на Півдні

Головна інтрига зберігається навколо дій наших збройних сил на Півдні, де триває операція зі звільнення окупованих територій на правому березі Дніпра у Херсонській області. Подробиці та проміжні результати поки що залишаються втаємниченими. Хіба, що ОК "Південь" сьогодні традиційно повідомило про те, що ЗСУ вкотре влучили по Каховському та Антонівському мостах і, крім того, наша артилерія та авіація на Півдні завдала ударів по пунктах управління, складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони та пунктах зосередження ворожої артилерії. Звісно, все це є невід‘ємною і вкрай важливою складовою знищення ворожого потенціалу на Правобережжі, але звільняти території будуть не HIMARS та артилерія, а наша піхота, і всі ці виклики чітко розуміють у нашому Генштабі. 


Своєю чергою британська розвідка стверджує, що український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту і ЗСУ скористалися відносно слабкою російською обороною. Чесно кажучи, ствердження британців про слабку російську оборону, як на мене, є абсолютно помилковим. Тому, що ворог збудував три лінії оборони впродовж тривалого часу та підтягував на Правобережжя значні сили. Там щонайменше 12 тисяч особового складу, до того ж агресор ще має значні накопичені запаси включно з бронетехнікою та артилерією.

Ворог опирається і натяків, аби продемонструвати жести доброї волі, все ще не розуміє. Противник продовжував використовувати понтонну переправу поряд з ураженим Дар‘ївським мостом у районі Нової Каховки та за допомогою двох барж знову намагався налагодити процес переміщення техніки та особового складу через річку Дніпро. Прогнозовано, що у разі відходу з займаних позицій, ворог буде вдаватися до активного мінування та посилення інженерних загороджень перед переднім краєм другої лінії оборони.

Все це говорить про те, що завдання зі звільнення окупованих територій на Правобережжі, які зараз вирішують українські військові — це вкрай непроста місія. 

Ситуація на Донбасі

Нагадаю, що наші збройні сили стримують намагання ворога просунутися до Бахмута, а наша піхота унеможливлює подальше притискання ворогом лінії оборони від Донецька, Авдіївка — Мар'янка — Піски, де дуже складно.

Зараз ворог зазнає колосальних втрат і буде намагатися затикати дірки 3-м армійським корпусом, недоформовані частини якого в авральному режимі перекидаються на Запорізький та Харківський напрямки. Чи довго вони там повоюють — побачимо, але за будь-якого розкладу, найближчі осінні місяці на фронтах будуть надзвичайно складними. 

Сприймаймо всі новини без надмірних очікувань, але з вірою у нашу перемогу

Військова допомога Україні

Значною мірою спроможність наших збройних сил, щоб стримувати російську навалу і проводити контрнаступальні операції, залежать від закордонної допомоги. Це передача нам техніки озброєнь і підготовка наших вояків. Нову важливу ініціативу для України зараз обговорює ЄС. Міністри оборони членів ЄС вчора досягли політичних домовленостей, аби розпочати роботу над створенням для української армії тренувальної місії. Зараз шукається оптимальний формат для того, щоб задовольнити потреби української армії у проведенні тренувальних заходів у короткостроковий, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Окремі країни ЄС, а також США та Великої Британії вже здійснюють підготовку наших військ. Британія готує на своїх полігонах 10 тисяч вояків кожного три місяці та будемо розуміти, що надалі відбувається процес координації зусиль різних країн, аби підготовку наших військових здійснювати швидше, скоординованіше та у прив‘язці до тих чи інших зразків озброєнь.

До речі, надійні партнери розуміють, що нам потрібно більше зброї й сьогодні Швеція оголосила про те, що буде надано від неї черговий сьомий пакет військової допомоги. Він складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю майже на 50 млн євро і це неостанній пакет, тому що зараз у Швеції розглядають нашу пропозицію аби Швеція передала нашим збройним силам самохідні гаубиці Archer- це найновіші та найтехнологічніші зразки озброєнь і системи RBS-70.

Відео
Новини
Україна
ЄС
Донецьк
Швеція
Сергій Згурець
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
Донеччина
окуповані території
Піски
Авдіївка
США
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
30 серпня, 2022 вiвторок
"У нас уже ничего не осталось": ЗСУ взяли в кільце окупантів на Харківщині, - перехоплення
наступ ЗСУ
30 серпня, 2022 вiвторок
ЗСУ за першу добу контрнаступу на Херсонщині могли звільнити п'ять населених пунктів, - ISW
30 серпня, 2022 вiвторок
Найбагатший боксер світу назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.43
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
31 серпня
23:49
NASAMS
Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, — Пентагон
23:36
Збірна України з волейболу
Збірна України перемогла Пуерто-Рико та вийшла в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
23:33
ЗАЕС і МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй, — ГУР
23:14
"Очевидно, які питання ми розглядали": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
23:10
Ексклюзив
укриття
Закон "про бомбосховища" не передбачає їх будівництва у новобудовах: це свідоме введення в оману суспільства, - заступниця Голови Архітектурної палати України Кирій
23:01
Євстратій Зоря
ПЦУ вперше взяла участь у засіданні Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:56
Перетин кордону
Студентам поки не дозволять виїзд за кордон, - депутатка Гришина
22:50
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України", - Штайнмаєр на Асамблеї Всесвітньої ради церков
22:30
Нафтогаз
Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами
22:26
Півсотні російських мін та снарядів прилетіло по Сумщині за добу
22:19
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Проросійська "Альтернатива для Німеччини" погрожує послу Мельнику
21:59
на фото: члени МКЧХ та родини азовців
Члени Асоціації родин захисників Азовсталі зустрілися з гендиректором Червоного Хреста Марідні
21:57
Курган Дід у Маріуполі
Окупанти планують знищити історичний об'єкт у Маріуполі
21:35
Удари ЗСУ по кримських військових об'єктах
Повідомте про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону". Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан
21:19
На фото Володимир Зеленський
Жодна країна Європи не має залишитися наодинці з газовою проблематикою, - Зеленський на Forum 2000
21:09
Оновлено
Метро Київ
У київському метро людина потрапила під потяг: рух поїздів відновлено
21:08
На фото Володимир Зеленський
У тиранів живе ілюзія, що свобода програє танкам. Зеленський виступив на Forum 2000 у Празі
21:07
Євген Коноплянка
Коноплянка забив дебютний гол за польську "Краковію"
20:57
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:52
марка, Полтавщина
Оголосили переможця в народному голосуванні "Гадяцьке сафарі"
20:50
Розбита російська техніка в Україні
Зношені стволи та дефіцит снарядів. Росія вичерпує свої арсенали, - ЗМІ
20:41
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Вдячний Чехії за підтримку на європейському шляху, проте битва за свободу триває, - Зеленський на конференції Forum 2000
20:36
окупанти
Росія намагається утримати позиції та відновити логістику на Півдні, - Генштаб
20:34
Збігнєв Рау
У Польщі вважають, що Україна має вступити до ЄС упродовж "кількох років"
20:24
жінки-військові
Міноборони внесло до Ради законопроєкт про врегулювання процедури військового обліку жінок
20:18
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
В Україні судитимуть змовників, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот і мали зв'язок із Сурковим
20:15
ЗСУ
ЗСУ відбили наступ Росії у напрямку Бахмута
20:15
Ебергард Цорн
Росія може відкрити новий фронт, - німецький генерал
20:00
посольство США
США готують нову безпекову допомогу для України
19:59
Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи
19:57
повітряна розвідка
Окупанти ведуть повітряну розвідку прикордонних районів України з території Білорусі та РФ
19:37
Жозеп Боррель
Боррель припустив, що агресія РФ проти України "не припиниться найближчим часом"
19:29
Непокаране зло повертається
"Один другого застрелил - печень прострелил": окупант розповів про ліквідацію товаришів по службі на Харківщині, - перехоплення
19:12
Руслан Малиновський (праворуч)
Малиновський відмовився переходити у "Марсель" через маленьку зарплату
19:00
Ексклюзив
ПЗРК Starstreak
Смертельні "дротики" для ворожої авіації: чим особливий ПЗРК StarStreak від Великої Британії
18:58
Аджа Лябіб
Глава МЗС Бельгії визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення
18:48
Шахрайство
Кіберфахівці оприлюднили список сайтів, які виманюють в українців гроші
18:36
Зеленський закликав ЄС заблокувати всі російські державні канали
18:36
Офіс генпрокурора України
Керував спробою окупантів захопити Київ і Київщину: в Україні судитимуть російського генерал-полковника
18:19
школа
Усі навчальні заклади Мелітополя переїхали до Запоріжжя, навчання почнеться у вересні в онлайн-форматі, - мер Федоров
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV