Сьогодні у військових підсумках дня про стан справ на фронтах, про нові ініціативи ЄС та про нову зброю для України зі Швеції.

Ситуація на Півдні

Головна інтрига зберігається навколо дій наших збройних сил на Півдні, де триває операція зі звільнення окупованих територій на правому березі Дніпра у Херсонській області. Подробиці та проміжні результати поки що залишаються втаємниченими. Хіба, що ОК "Південь" сьогодні традиційно повідомило про те, що ЗСУ вкотре влучили по Каховському та Антонівському мостах і, крім того, наша артилерія та авіація на Півдні завдала ударів по пунктах управління, складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони та пунктах зосередження ворожої артилерії. Звісно, все це є невід‘ємною і вкрай важливою складовою знищення ворожого потенціалу на Правобережжі, але звільняти території будуть не HIMARS та артилерія, а наша піхота, і всі ці виклики чітко розуміють у нашому Генштабі.



Своєю чергою британська розвідка стверджує, що український контрнаступ на Півдні суттєво змінив лінію фронту і ЗСУ скористалися відносно слабкою російською обороною. Чесно кажучи, ствердження британців про слабку російську оборону, як на мене, є абсолютно помилковим. Тому, що ворог збудував три лінії оборони впродовж тривалого часу та підтягував на Правобережжя значні сили. Там щонайменше 12 тисяч особового складу, до того ж агресор ще має значні накопичені запаси включно з бронетехнікою та артилерією.

Ворог опирається і натяків, аби продемонструвати жести доброї волі, все ще не розуміє. Противник продовжував використовувати понтонну переправу поряд з ураженим Дар‘ївським мостом у районі Нової Каховки та за допомогою двох барж знову намагався налагодити процес переміщення техніки та особового складу через річку Дніпро. Прогнозовано, що у разі відходу з займаних позицій, ворог буде вдаватися до активного мінування та посилення інженерних загороджень перед переднім краєм другої лінії оборони.

Все це говорить про те, що завдання зі звільнення окупованих територій на Правобережжі, які зараз вирішують українські військові — це вкрай непроста місія.

Ситуація на Донбасі

Нагадаю, що наші збройні сили стримують намагання ворога просунутися до Бахмута, а наша піхота унеможливлює подальше притискання ворогом лінії оборони від Донецька, Авдіївка — Мар'янка — Піски, де дуже складно.

Зараз ворог зазнає колосальних втрат і буде намагатися затикати дірки 3-м армійським корпусом, недоформовані частини якого в авральному режимі перекидаються на Запорізький та Харківський напрямки. Чи довго вони там повоюють — побачимо, але за будь-якого розкладу, найближчі осінні місяці на фронтах будуть надзвичайно складними.

Сприймаймо всі новини без надмірних очікувань, але з вірою у нашу перемогу

Військова допомога Україні

Значною мірою спроможність наших збройних сил, щоб стримувати російську навалу і проводити контрнаступальні операції, залежать від закордонної допомоги. Це передача нам техніки озброєнь і підготовка наших вояків. Нову важливу ініціативу для України зараз обговорює ЄС. Міністри оборони членів ЄС вчора досягли політичних домовленостей, аби розпочати роботу над створенням для української армії тренувальної місії. Зараз шукається оптимальний формат для того, щоб задовольнити потреби української армії у проведенні тренувальних заходів у короткостроковий, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Окремі країни ЄС, а також США та Великої Британії вже здійснюють підготовку наших військ. Британія готує на своїх полігонах 10 тисяч вояків кожного три місяці та будемо розуміти, що надалі відбувається процес координації зусиль різних країн, аби підготовку наших військових здійснювати швидше, скоординованіше та у прив‘язці до тих чи інших зразків озброєнь.

До речі, надійні партнери розуміють, що нам потрібно більше зброї й сьогодні Швеція оголосила про те, що буде надано від неї черговий сьомий пакет військової допомоги. Він складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю майже на 50 млн євро і це неостанній пакет, тому що зараз у Швеції розглядають нашу пропозицію аби Швеція передала нашим збройним силам самохідні гаубиці Archer- це найновіші та найтехнологічніші зразки озброєнь і системи RBS-70.