Українцям рекомендували утриматись від поїздок до Сербії та Косова
Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває - уникати місць масового скупчення людей", - йдеться в повідомленні.
Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: [email protected].
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на гарячу лінію українського МЗС: +380442381588, або емейл: [email protected].
- Нагадаємо, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.
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