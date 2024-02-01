"Ядерна зброя у Харкові": політичний експерт Цибулько про "червоні лінії" РФ та відповідь України

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо".

“У рамках встановлення "ядерної рівноваги", українській стороні зараз є сенс запросити розміщення британського, наприклад, або американського ядерного потенціалу на території України. Непогано було у Харкові розмістити ядерну зброю. Це було б нагадуванням про "червоні лінії", які переступила Росія”, - сказав Цибулько.

Перед тим, як розміщувати ядерну зброю, Росія, як мінімум, мала проконсультуватися з Україною. Це входило в їх обов'язки, зауважив він.

"Білорусь надала дозвіл на розміщення ядерної зброї, всупереч порушення Будапештського меморандуму, де крім України, фігурувала Білорусь і Казахстан. Тобто, якщо Білорусь вийшла із меморандуму, ми повинні ставити питання про створення певного балансу", - зазначив він.