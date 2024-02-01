"Ядерна зброя у Харкові": політичний експерт Цибулько про "червоні лінії" РФ та відповідь України
Володимир Цибулько, політичний експерт вважає, що Україна має запросити розміщення ядерного потенціалу на її території
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо".
“У рамках встановлення "ядерної рівноваги", українській стороні зараз є сенс запросити розміщення британського, наприклад, або американського ядерного потенціалу на території України. Непогано було у Харкові розмістити ядерну зброю. Це було б нагадуванням про "червоні лінії", які переступила Росія”, - сказав Цибулько.
Перед тим, як розміщувати ядерну зброю, Росія, як мінімум, мала проконсультуватися з Україною. Це входило в їх обов'язки, зауважив він.
"Білорусь надала дозвіл на розміщення ядерної зброї, всупереч порушення Будапештського меморандуму, де крім України, фігурувала Білорусь і Казахстан. Тобто, якщо Білорусь вийшла із меморандуму, ми повинні ставити питання про створення певного балансу", - зазначив він.
- 25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
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Вж у червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
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Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
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Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
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У середині червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.
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