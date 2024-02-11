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"Зеленський собі зробив гірше": генерал Кривонос про сенс оновлення керівництва ЗСУ

11 лютого, 2024 неділя
21:43
Україна Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Сьогодні триває боротьба не за перемогу, а за славу. Відставка генерала Валерія Залужного - боротьба за "підтримку"

Про це в етері Еспресо заявив Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020 рр.).

"Оновлення керівництва ЗСУ в цілому нічого не міняє, за винятком, що триває боротьба. Це боротьба не за перемогу, а за славу. Давайте згадаємо попереднє життя нашого президента. Він так і залишився у своєму сприйнятті актором. Один він може бути на сцені, щоб тільки йому аплодували, бо інших не потерпить. Тому зміна Залужного в першу чергу - це боротьба за підтримку. Але на даному етапі Зеленський собі зробив гірше", - зазначив він.

Важливо, яким чином далі буде розвиватися ситуація, каже Кривонос.

"Я переживаю, щоб пізніше не було "полювання на відьом", яке вже в принципі почалось, від полковника Романа Червінського закінчуючи майором Андрієм Малаховим, якого також через необґрунтовані звинувачення тримають у харківській в'язниці. Таких прикладів, на жаль, скоро буде більше ніж достатньо", - додав він.

Генерал вважає, що оновлення керівництва ЗСУ є відволіканням уваги від провалів політичної влади в забезпеченні діяльності Збройних Сил, особливо у 2023 році.

"Можливо, по деяких генералах і були якісь питання. Але заміну такої кількості людей я розглядаю лише як один фактор. Це відволікання уваги від провалів політичної влади в забезпеченні діяльності ЗСУ. Коли влада намагається зробити крайніми військових у війні, то виникає питання, що ж політичні керівники зробили відповідно до чинного закону про мобілізацію. Яким чином вони перевели функціонування економіки на рейки в особливий період, вже не кажучи про функціонування центральних органів державної влади, підприємств, установ, органів місцевого самоврядування. Вони ж абсолютно нічого не зробили", - сказав Кривонос.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік. Сирський озвучив свої пріоритети на посаді.

Того ж вечора декілька десятків людей зібралися у Києві на Майдані Незалежності: на їхню думку, звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України було помилковим рішенням президента Володимира Зеленського.

Теги:
Суспільство
Президент України
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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