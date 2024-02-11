"Зеленський собі зробив гірше": генерал Кривонос про сенс оновлення керівництва ЗСУ

Про це в етері Еспресо заявив Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020 рр.).

"Оновлення керівництва ЗСУ в цілому нічого не міняє, за винятком, що триває боротьба. Це боротьба не за перемогу, а за славу. Давайте згадаємо попереднє життя нашого президента. Він так і залишився у своєму сприйнятті актором. Один він може бути на сцені, щоб тільки йому аплодували, бо інших не потерпить. Тому зміна Залужного в першу чергу - це боротьба за підтримку. Але на даному етапі Зеленський собі зробив гірше", - зазначив він.

Важливо, яким чином далі буде розвиватися ситуація, каже Кривонос.

"Я переживаю, щоб пізніше не було "полювання на відьом", яке вже в принципі почалось, від полковника Романа Червінського закінчуючи майором Андрієм Малаховим, якого також через необґрунтовані звинувачення тримають у харківській в'язниці. Таких прикладів, на жаль, скоро буде більше ніж достатньо", - додав він.

Генерал вважає, що оновлення керівництва ЗСУ є відволіканням уваги від провалів політичної влади в забезпеченні діяльності Збройних Сил, особливо у 2023 році.

"Можливо, по деяких генералах і були якісь питання. Але заміну такої кількості людей я розглядаю лише як один фактор. Це відволікання уваги від провалів політичної влади в забезпеченні діяльності ЗСУ. Коли влада намагається зробити крайніми військових у війні, то виникає питання, що ж політичні керівники зробили відповідно до чинного закону про мобілізацію. Яким чином вони перевели функціонування економіки на рейки в особливий період, вже не кажучи про функціонування центральних органів державної влади, підприємств, установ, органів місцевого самоврядування. Вони ж абсолютно нічого не зробили", - сказав Кривонос.