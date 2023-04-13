Про це він сказав під час відвідин Ірландії, пише CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спецслужби та Міністерство юстиції наближаються до його завершення. Але наразі у мене немає відповіді", - заявив він, відповідаючи на питання журналіста.

Окрім того, Байден зазначив, що стурбований не змістом злитих документів, а самим фактом того, що стався витік.

"Мене не хвилює сам витік. Я стурбований тим, що він стався, але наскільки я знаю там не було нічого, що може викликати якісь наслідки", - запевнив президент США.

Зазначається, що кримінальне розслідування веде офіс ФБР у Вашингтоні, включаючи групу контррозвідників, які мають досвід пошуку витоків інформації.