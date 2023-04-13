Уряд США близький до виявлення особи, яка винна у витоку секретних документів, - Байден
Президент Джо Байден 13 квітня вперше прокоментував витік документів Пентагона та повідомив, що уряд США вже близький до виявлення особи, яка у цьому винна
Про це він сказав під час відвідин Ірландії, пише CNN.
"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спецслужби та Міністерство юстиції наближаються до його завершення. Але наразі у мене немає відповіді", - заявив він, відповідаючи на питання журналіста.
Окрім того, Байден зазначив, що стурбований не змістом злитих документів, а самим фактом того, що стався витік.
"Мене не хвилює сам витік. Я стурбований тим, що він стався, але наскільки я знаю там не було нічого, що може викликати якісь наслідки", - запевнив президент США.
Зазначається, що кримінальне розслідування веде офіс ФБР у Вашингтоні, включаючи групу контррозвідників, які мають досвід пошуку витоків інформації.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
- Пізніше CNN звітували, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
- Журналісти CBS ствердили, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення.
- Журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди "злили" документи Пентагону: автори ствердили, що за цим стоїть "любитель зброї", який працював на військовій базі.
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