Усі політичні рішення щодо F-16 ухвалені, коаліція працює над збільшенням кількості бортів, - Кулеба

Про це заявив 5 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з головою МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві.

"Коаліція F-16 працює, зокрема, над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні", - сказав Кулеба.

За його словами, всі політичні рішення щодо цього вже ухвалені.

"Стосовно F-16, по-перше, усі політичні рішення ухвалені. Ми вже у фазі технічної підготовки. Тому, щойно технічна підготовка завершиться пілотів, техніків і інфраструктури в Україні - ці літаки будуть в Україні, будуть захищати наше небо і будуть захищати наших солдатів, які будуть контрнаступати", - розповів голова українського МЗС.

Він додав, що триває робота з розбудови центру підготовки українських пілотів та техніків в Румуні.

"Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов’язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16, будуть виконані", - сказав Кулеба.