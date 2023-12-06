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Усі політичні рішення щодо F-16 ухвалені, коаліція працює над збільшенням кількості бортів, - Кулеба

6 грудня, 2023 середа
08:05
Війна з Росією

Західні союзники працюють над збільшенням кількості винищувачів F-16, які мають передати Україні

Про це заявив 5 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з головою МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві.

"Коаліція F-16 працює, зокрема, над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні", - сказав Кулеба.

За його словами, всі політичні рішення щодо цього вже ухвалені.

"Стосовно F-16, по-перше, усі політичні рішення ухвалені. Ми вже у фазі технічної підготовки. Тому, щойно технічна підготовка завершиться пілотів, техніків і інфраструктури в Україні - ці літаки будуть в Україні, будуть захищати наше небо і будуть захищати наших солдатів, які будуть контрнаступати", - розповів голова українського МЗС.

Він додав, що триває робота з розбудови центру підготовки українських пілотів та техніків в Румуні.

"Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов’язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16, будуть виконані", - сказав Кулеба.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.

Дмитро Кулеба
F-16
Військові новини
зброя для України
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