Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Росіяни знову перекручують слова українських урядовців, щоб зманіпулювати думкою на міжнародній арені.

Так, за словами російських пропагандистів, зокрема, ТАСС та RT, міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт нібито заявив про готовність України їхати на Олімпійські ігри разом із росіянами та білорусами.

Насправді ж Гутцайт в інтервʼю японському KYODO NEWS повідомив, що після того, як Міжнародний олімпійський комітет не запросив РФ та Білорусь на Олімпіаду, Україна ухвалила рішення змагатись за ліцензії на Олімпіаду на всіх міжнародних змаганнях, де немає представників цих країн під національними прапорами.

Очільник Мінмолодьспорту висловився і про атлетів, які виступають у нейтральному статусі.

"Для нас взагалі не зрозуміло, хто ці спортсмени, тому що вони виступають під нейтральним прапором. Хто це? Що це? Для нас головне, що там не буде прапорів та символіки Росії та Білорусі", - заявив він.

Щодо участі в Олімпійських іграх Гутцайт зауважив, що український прапор повинен бути на відкритті на змаганнях.

"Наші спортсмени будуть представляти державу, щоб у світі всі бачили, що Україна є, була і буде. Якщо Російська Федерація та Білорусь будуть брати участь під своїм прапором - ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді", - наголосив міністр молоді та спорту.

Крім цього, Національний олімпійський комітет України опублікував окрему заяву, у якій зафіксовано, що мир в Україні не підлягає обговоренню. Там твердо переконані, що Олімпійські ігри "не повинні бути платформою для відбілювання чи легітимізації дій, які повністю суперечать цим цінностям".

У заяві НОК також вказується, що остаточного рішення щодо участі України в Олімпійських іграх 2024 року не прийнято.



"Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок", - йдеться у повідомленні.

Фото: SPRAVDI

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Верховна Рада на засіданні 10 серпня звернулася до лідерів і парламентів іноземних держав із проханням заборонити в'їзд російським і білоруським спортсменам.

Згодом міністр молоді й спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.