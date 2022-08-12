Вибухи в Криму знизили спроможність морської авіації Чорноморського флоту РФ, - міноборони Британії
Після вибухів 9 серпня в районі Новофедорівки в Криму на російській військовій базі, спроможності морської авіації російського Чорноморського флоту значно знизилась в регіоні
Про це інформує у твіттері міноборони Великої Британії.
"Спроможність морської авіації флоту зараз значно знизилася. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози, адже для них Крим раніше сприймався як безпечний тил", - йдеться в повідомленні.
У британському оборонному відомстві додають, що утрата восьми бойових літаків лише незначна частина загального парку літаків армії РФ для війни в Україні.
"В основному "Саки" була, як база для авіації Чорноморського флоту Росії", - уточнили в міноборони Британії.
- Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.
- У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму.
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі.
- Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн.
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