Про це інформує у твіттері міноборони Великої Британії.

"Спроможність морської авіації флоту зараз значно знизилася. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози, адже для них Крим раніше сприймався як безпечний тил", - йдеться в повідомленні.

У британському оборонному відомстві додають, що утрата восьми бойових літаків лише незначна частина загального парку літаків армії РФ для війни в Україні.

"В основному "Саки" була, як база для авіації Чорноморського флоту Росії", - уточнили в міноборони Британії.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі.

Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн.