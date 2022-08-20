Від ударів Росії по Харкову впродовж кількох днів загинула вже 21 людина, ще 44 поранено, - прокуратура
Кількість загиблих унаслідок обстрілів, які Росія здійснила по Харкову впродовж кількох днів, зросла до щонайменше 21 людини
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "РБК-Україна".
"По Салтівському району вже 16 загиблих і 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулиничів, останній - сильно обгорілий, ймовірно чоловік, більш точно встановлюється", - сказав Чубенко.
У Слобідському районі, за даними прокуратури, загинуло 5 людей, ще 22 постраждали. Речник прокуратури додав, що рятувальні роботи в цьому районі завершено, останнім з-під завалів дістали 39-річного чоловіка.
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