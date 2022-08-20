Від ударів Росії по Харкову впродовж кількох днів загинула вже 21 людина, ще 44 поранено, - прокуратура

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "РБК-Україна".

"По Салтівському району вже 16 загиблих і 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулиничів, останній - сильно обгорілий, ймовірно чоловік, більш точно встановлюється", - сказав Чубенко.

У Слобідському районі, за даними прокуратури, загинуло 5 людей, ще 22 постраждали. Речник прокуратури додав, що рятувальні роботи в цьому районі завершено, останнім з-під завалів дістали 39-річного чоловіка.

15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.

16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.

Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня загарбники вдарили по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

Станом на 17:28 четверга, 18 серпня, кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. 42 мирних жителі були поранені.

Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова, внаслідок чого загинула 52-річна жінка.

19 серпня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.

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