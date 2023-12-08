"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
8 грудня на Майдані Незалежності у Києві родичі військових вчетверте вийшли на пікет, вимагаючи демобілізації
Про це повідомила з місця події кореспондентка Еспресо Карина Рева.
З 10:00 по 13:00 на Майдані Незалежності на мітинг вийшли дружини, матері, діти та інші рідні військових, які понад 18 місяців знаходяться на фронті.
Фото: Карина РеваМітингувальники тримали плакати з написами "Він мій герой, а не ваш раб. Демобілізація через 18 місяців", "36 місяців служби - смертельний вирок для військових", "За перемогу відповідальні всі! Військовослужбовці - вільні люди!".
Фото: Карина Рева
Фото: Карина Рева
Це вже четвертий мітинг, коли родичі вимагають провести ротацію, адже чимало бійців без відпочинку воюють з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Також вони просять встановити на законодавчому рівні обмеження на тривалість військової служби мобілізованих під час воєнного стану.
"Наші захисники втомилися та потребують відпочинку. Терміни в 36 місяців надскладні для кожного військового та його родини. Ми просимо оголосити демобілізацію після 18 місяців служби. Будь ласка, почуйте нас та долучайтеся", - йдеться у заклику до мирного мітингу.
Фото: Карина Рева
Що передувало
24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли.
Пізніше, 29 березня, народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.
23 жовтня стало відомо, що прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент.
Реакція Зеленського
1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/163044, в якій главу держави просили розглянути питання про демобілізацію військовослужбовців, які вже відслужили один рік.
Володимир Зеленський у відповіді до автора звертає увагу на чинне законодавство, проте пообіцяв, що вимоги, які викладені у зверненні, будуть комплексно опрацьовані.
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