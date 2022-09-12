Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил Оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій. Частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Білгородської області", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники під час втечі з Харківщини займаються масовим мародерством, забирають машинами відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери, навіть турніки та спортивні снаряди. Також обкрадають школи.

В одному з сіл окупанти викрали автобус, який згодом покинули за шість кілометрів з 36 тілами рашистів.

Родини загарбників дивуються розповідям окупантів армії РФ про контрнаступ України, адже росЗМІ поширюють інформацію про успішний наступ рашистів.

"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива", - додають в ГУР.

Російські окупанти у березні втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі.

15 травня стало відомо, що загарбники вкрали кота породи мейн-кун та вивезли його до Білорусії, де його знайшли місцеві та повернули власникам завдяки контактам у котячому кулончику.

Окупанти мародерили на захопленій частині Харківської області, вивозячи звідти все.

Російські мародери влаштували в окупованому Токмаку збройну сутичку, внаслідок якої чотири окупанти загинули, а близько десяти отримали поранення.

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.

Ще 8 мародерам з російської армії повідомили про підозру, за те що ті виносили з домівок комп’ютерну та побутову техніку, прикраси, одяг і навіть їжу в Бучі.

Російський загарбник розповів дружині про мародерство та заміну підрозділу через втрати на фронті в Україні.

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