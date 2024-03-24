Атака дронів ГУР на Енгельс, пожежа на НПЗ у Саратовській області і знищені кораблі у тимчасово окупованому Севастополі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Атака дронів на Енгельс, а також БПЛА у низці інших областей Росії

Уночі 20 березня безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка. "Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", – зазначило тоді джерело. Телеграм-канал SHOT писав, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі. А також із посиланням на очевидців, зазначав, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Російське міністерство оборони вранці 21 березня звинуватило Україну у нібито атаці по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire. "Близько 08:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", – йшлося у повідомленні. Зазначалося також, що російські сили ППО "традиційно" знищили 10 реактивних снарядів у повітрі над Білгородською областю. Натомість російське пропагандистське видання ТАСС повідомляло про нібито пошкодження будівлі "Білгород-Арени" через обстріл. Пізніше губернатор Білгородщини Вячеслав Гладков повідомив, що нібито є 5 постраждалих. Також, що у місті пошкоджені понад 30 квартир. В одному з багатоквартирних будинків уламки снаряда прилетіли на верхні поверхи, була загроза обвалення балкона.

Вранці 22 березня у Росії знову заявили про нібито атаку на Білгород. Кажуть, начебто є загиблий, поранені та пошкодження інфраструктури. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що внаслідок обстрілу одна людина загинула. Він також додав, що начебто є поранені та пошкодження чотирьох медичних закладів і житлових будинків. Гладков заявив, що постраждали 12 автомобілів, 4 з них нібито повністю згоріли.

Російське міністерство оборони заявило про збиття 12 безпілотників у чотирьох областях РФ у ніч на суботу, 23 березня. У Білгородській області скаржаться на атаку по енергосистемі, пошкоджені лінії електропередач. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков пише, що безпілотні літальні апарати атакували два муніципалітети – Старооскольський округ та Чернянський район. В останньому начебто загинув один мирний житель, двоє людей поранено. Пізніше Гладков написав, що у селах Тишанка і Борисівка Волоконовського району внаслідок вибуху нібито є пошкодження на лінії електропередачі, а частина мешканців залишилися без світла. Про два збитих безпілотники Брянської області раніше повідомив у телеграмі губернатор Олександр Богомаз. "Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Вигоничського району силами ППО міністерства оборони РФ", – йшлося у першому повідомленні о 04:18. Приблизно через пів години губернатор повідомив про другий збитий безпілотник – цього разу над Почепським районом. За словами очільника області постраждалих та руйнувань не було.

24 березня росіяни вчергове заявили про нібито атаку, зокрема й безпілотника, на села у Білгородській області. Кажуть, буцімто є двоє постраждалих. За словами губернатора, начебто відбувся обстріл околиці села Муром Шебекинського міського округу. "Є один постраждалий – чоловік у момент прильоту снаряда був на вулиці, у саду. У потерпілого осколкові поранення голови, нижніх кінцівок та поперекової області", – писав він. Згодом губернатор заявив, що село Цапівка Борисівського району також буцімто зазнало атаки безпілотника. За його словами, БПЛА скинув вибухівку на автомобіль, в результаті чого нібито постраждав водій сільськогосподарського підприємства.

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Пожежа на НПЗ у Саратовській області

23 березня мешканці Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу в районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент". За словами місцевих, незадовго до цього було чути звуки вибухів. Не виключено, що мова може йти про атаку на НПЗ за допомогою БПЛА. Згодом інформацію про пожежу підтвердили The Moscow Times, зазначивши, що йдеться про завод Роснафти. Також фото пожежі розмістив канал ВЧК-ОГПУ. Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснафта". Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів.Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та за кордон.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону заявив, що там стався "інцидент". "Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. У тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях", – сказав він.

Згодом з'явилось відео удару українського БПЛА по Куйбишевському НПЗ. Відео поділився речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що це БПЛА "Лютий".

Знищені кораблі у тимчасово окупованому Севастополі, вибухи у Мелітополі та пожежа у Маріуполі

Партизани в тимчасово окупованому Маріуполі спалили ворожу техніку, яку росіяни використовували для будівництва фортифікаційних споруд. "Маріупольский спротив спалив російську будівельну техніку, зокрема автокран на 60 тонн, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян та фортифікаційних споруд", – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

22 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Українська розвідка і партизани уразили близько 20 росіян, дві тентовані вантажівки – КамАЗ та УАЗ Patriot. "Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", – йшлося у повідомленні. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки – КамАЗ та УАЗ Patriot. Точні втрати ворога уточнюються.

Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури. "Севастопольці порівнюють силу вибухів - як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ. Містяни в шоку", – писали місцеві. Фахівці OSINTtechnical установили, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow прилетіли у головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Вранці 24 березня у селищі Гвардійське під Сімферополем виникла пожежа на нафтобазі, повідомляють місцеві телеграм-канали. Пожежа стала наслідком повітряної атаки на Гвардійське, повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони також публікують ймовірне відео пожежі. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. Офіційно російська влада ситуацію не коментувала. Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників повідомив, що атаки зазнав головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ

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Думки експертів

Як заявив командувач Сил США у Європі у 2014-17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес, удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну. Він також наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії.

"Звичайно удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів", – сказав Годжес.

Розвідка Британії вважає вразливою для ударів України залізницю до Бердянська, яку будує Росія. Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Проте гілка є вразливою для високоточних ударів української сторони. За даними британської розвідки, це залізничне сполучення проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії.

Британська розвідка також вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів. Міноборони Британії зауважує, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", – підкреслює розвідка Британії.

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко переконаний, що усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені найближчим часом.