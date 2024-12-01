Атака на аеродром "Халіно", уражені російські РЛС в окупованому Криму та пожежа в Єкатеринбурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня на Росію вже традиційно очікували неспокійні дні і ночі, зокрема атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині, також бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму, а в Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на заводі з виробництва полістиролу
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Атака на аеродром "Халіно", пожежа в Єкатеринбурзі та уражена нафтобаза "Атлас" у Ростовській області
- У ніч на понеділок, 25 листопада, у РФ заявили про атаку безпілотників по нафтобазі у Калузі. Також атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині. Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони. "Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюють. Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", – зазначили у Генштабі. За даними telegram-каналу Baza, що посилається на слова очільника Калузької області Владислава Шапши, на місці падіння уламків безпілотника на території промислового підприємства міста виникло загоряння. Російський telegram-канал ASTRA пише, що дрони атакували нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт" та Калузький приладобудівний завод "Тайфун". У силових структурах також підтвердили, що до атаки причетна українська розвідка. Окрім того, у РФ стверджують, що щонайменше одна ракета атакувала військовий аеродром "Халіно". Повідомляють, нібито про двох постраждалих. За інформацією джерел, на які посилаються ці telegram-канали, атака на "Халіно" була здійснена із застосування ракет ATACMS.
- Російська влада вночі вівторка, 26 листопада, заявила про нібито відбиття атаки безпілотників, зокрема у Ростовській області. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовщини повідомив, що постраждалих і руйнувань на землі нібито немає. А вранці міноборони РФ писало про збиття 39 безпілотників: "Над територією Ростовської області знищено 24 БПЛА, п'ять – над територією Брянської області, три – над територією Бєлгородської області, три – над територією Курської області, один - над територією Орловської області, один – над територією Воронезької області та два – над територією Республіки Крим".
- Також росіяни вночі четверга, 28 листопада, заявили про нібито атаку безпілотників на Краснодарський край. За словами місцевого губернатора, російська ППО нібито відбила масовані атаки безпілотників у двох районах краю - Слов'янську-на-Кубані та хуторі Чигрина. "На місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби. Голови районів доповідають про ситуацію. Дав доручення в найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків і надати допомогу у відновленні постраждалих будинків", – написав він.
- У ніч на 29 листопада удару зазнала нафтобаза "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання. Влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони. У Генштабі розповіли, що "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон потрапив під атаку дронів. За його словами, йшлося про щонайменше 30 БПЛА. Проте російська влада не розголошувала інформацію про пожежу саме на нафтобазі. Слюсар лише заявив, що більше ніж 100 "рятувальників" борються з пожежею на "промисловому обʼєкті". Згодом він також написав про пожежу на промоб'єкті: "У Кам'янському районі чергово-рятувальні підрозділи гасять велику пожежу на промоб'єкті. Загалом задіяно 109 осіб, 38 одиниць техніки". Місцеві телеграм-канали також повідомили про атаку БПЛА на Туапсе Краснодарського краю РФ. Зазначається, що над морем у Туапсе видно дим після масової атаки БПЛА, про що свідчать онлайн камери одного з місцевих пляжів. Влада не коментувала.
- У ніч проти неділі, 1 грудня, у Росії заявили про атаку 29 безпілотників на 4 регіони. У Калузькій та Брянській областях уламки дронів нібито призвели до руйнувань. Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дронів на регіон і заявив, що внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови. За даними влади, постраждалих немає. Крім того, про пожежу після атаки БПЛА повідомили у Стародубському районі Брянської області РФ. Очільник регіону Владислав Богомаз заявив про "важку ніч". За його словами, внаслідок атаки дронів нібито загинула дитина і повністю знищено один житловий будинок.
- У російському місті Єкатеринбург спалахнула пожежа на заводі з виробництва полістиролу. За словами очевидців, перед пожежею було чутно звуки вибуху, після чого з цеху підприємства повибігали працівники. Спочатку повідомлялося, що вогонь охопив 1500 кв м. Згодом з’явилася інформація, що на палаючому об’єкті обвалилася покрівля на 400 кв м.
Партизанські підривні дії на адмінкордоні окупованого Криму та Херсонщини, вибухи у Севастополі та уражені три російські РЛС в окупованому Криму
- Агент партизанського руху "Атеш" провів диверсію на адміністративному кордоні тимчасово окупованої Херсонської області та Криму – знищено електрообладнання релейної шафи. Зазначається, що диверсія сталося у населеному пункті Олексіївка Херсонської області. І таким чином була порушена військова логістика окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Саме ця залізнична гілка постачає російські війська в Запорізьку область.
- Тим часом уранці 27 листопада у тимчасово окупованому Севастополі були чутні звуки вибухів. Росіяни заявили про нібито збиття 25 українських дронів над Чорним морем та Кримом. про роботу ППО в Севастополі повідомляв так званий губернатор Михайло Розвожаєв. "У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збиті дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони", – написав так званий губернатор Михайло Розвожаєв. Пізніше він додав, що росППО збила два безпілотники над акваторією в районі Качі. Також за інформацією від Рятувальної служби Севастополя, зафіксовано падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе.
- А вже у четвер, 28 листопада, українські розвідники знищили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет". У ГУР розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці з перешкодами. Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн доларів.
- І от у п'ятницю, 29 листопада, бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили в тимчасово окупованому Криму ще три радіолокаційні комплекси росіян. "У результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", – йдеться у повідомленні. Зокрема, бійці ГУР уразили РЛС "Каста-2е2" і дві РЛС "Подльот". У розвідці наголосили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
- Уночі 30 листопада у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чутно вибухи. Після цього в деяких районах міста сталося відключення світла та виникли проблеми з інтернетом. "Увечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8 березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", - йшлося у повідомленні Бердянської міської військової адміністрації. У МВА також додали, шо мешканці окупованого Бердянська повідомляють про перебої з інтернетом."Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії та переключення на резервний канал зв'язку", – додали в МВА.
РЛС "Подльот", Фото: ria.ru
Думки експертів
Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук прокоментував знищення бійцями ГУР російського радіолокаційного комплексу "Подлет" на території тимчасово окупованого Криму. На його думку, ймовірно, це певною мірою наближає українську армію до ударів по Керченському мосту. Адже все, що стосується російської військової логістики, є важливим.
"Насправді, це не перший "Подлет", який було уражено. Так, це доволі серйозний комплекс, і він виконував свою частину роботи. Це також штучний товар, який є складовою протиповітряної оборони росіян в Криму. Будь-яке знищення подібних систем є важливим елементом, оскільки всі ці системи працюють у зв'язці. Крим періодично піддається ударам українських систем озброєння, які наводять там порядок. На заваді цим засобам залишаються подібні системи. Але місцеві жителі в Криму періодично чують результати роботи українських сил", – відзначив він.
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