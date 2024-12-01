Атака на аеродром "Халіно", уражені російські РЛС в окупованому Криму та пожежа в Єкатеринбурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

"Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюють. Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", – зазначили у Генштабі. За даними telegram-каналу

, що посилається на слова очільника Калузької області Владислава Шапши, на місці падіння уламків безпілотника на території промислового підприємства міста виникло загоряння. Російський telegram-канал

пише, що дрони атакували нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт" та Калузький приладобудівний завод "Тайфун". У силових структурах також підтвердили, що до атаки причетна українська розвідка. Окрім того, у

РФ стверджують, що щонайменше

одна ракета атакувала військовий аеродром "Халіно". Повідомляють, нібито про двох постраждалих. За інформацією джерел, на які посилаються ці telegram-канали, атака на "Халіно" була здійснена із застосування ракет ATACMS.