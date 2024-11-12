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Біженці з КНДР надали Україні листівки та аудіо з інструкцією для північнокорейських військових у РФ, як дезертувати

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
00:44
Війна з Росією КНДР, Північна Корея

Група біженців з Північної Кореї передала Україні листівки та аудіо, які містять заклики до дезертирства північнокорейських військових, а також інструкції, як це зробити

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Про це інформує Yonhap.

Вказано, що виготовив та доставив листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів в Росії "Корпус пропаганди біженців". Листівки містять заклики до дезертирства солдатів КНДР та інструкції щодо того, як це зробити. До посольства також передали аудіофайли з аналогічними закликами.

"Лідер групи Чан Се Юл планував пізніше того ж дня передати подібні листівки українським військовим у Брюсселі, Бельгія, разом з листом, в якому рекомендував президенту України Володимиру Зеленському використовувати психологічну війну проти північнокорейських солдатів", - йдеться у повідомленні. 

У листі акцентовано, що "українські військові можуть забезпечити масову здачу в полон і дезертирство серед північнокорейських солдатів, якщо вести проактивну психологічну війну". 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
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